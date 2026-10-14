российские ИПСО против Украины: как враг нами манипулирует

Угрозы уничтожить киевские мосты, оставить украинцев без света и воды, дискредитация власти и попытки подорвать доверие к способности Украины противостоять российской агрессии — Кремль использует страх как оружие против украинского общества. Как работают эти информационные атаки, почему украинцы становятся более уязвимыми к манипуляциям и как защититься от давления, читайте в материале УНН.

Пока российская армия атакует украинскую энергетику, пропагандисты усиливают панику в информационном пространстве. Часть этих сообщений основывается на реальных угрозах, другие — на неподтвержденных прогнозах, преувеличениях и откровенной лжи. По словам эксперта по вопросам гибридных угроз и противодействия дезинформации Андрея Шаповалова, распространение таких сообщений является составляющей российских информационно-психологических операций (ИПСО).

При этом российская пропаганда не ограничивается запугиванием украинцев. Враг пытается использовать последствия собственных атак для разжигания общественного недовольства и усиления недоверия к украинскому руководству.

Их цель — максимально дискредитировать действующую украинскую власть, переложить на нее ответственность за проблемы и беды, которые вызывает сама Россия… Другая цель таких операций — посеять рознь среди украинцев, усилить страх и панические настроения, дестабилизировать ситуацию в стране. В дальнейшем Россия может использовать эти настроения для продвижения капитулянтских инициатив — подчеркнул Шаповалов.

Шаповалов проводит параллель с началом полномасштабного вторжения, когда российская пропаганда массово распространяла сообщения о якобы захвате Киева и бегстве Президента Владимира Зеленского. Тогда эти фейки не достигли ожидаемого эффекта.

Сейчас ситуация другая: война затягивается, люди устают и ищут простых решений и быстрых результатов. Россия пытается воспользоваться этим, особенно накануне зимы, когда опасения по поводу перебоев с электроэнергией, водоснабжением и другими базовыми услугами могут усиливаться — объяснил эксперт.

По его словам, российская пропаганда пытается убедить украинцев, что единственным выходом из ситуации являются уступки агрессору или смена президента. Однако ни один из таких сценариев не гарантирует прекращения российской агрессии.

Как Россия распространяет свои нарративы в Украине?

Одними из главных инструментов российской информационной войны стали социальные сети и мессенджеры. Именно там неподтвержденные сообщения могут за считанные часы набрать миллионы просмотров, а впоследствии попасть и в новостные ленты СМИ. Шаповалов обращает внимание украинцев на то, что мы не знаем, кому принадлежат анонимные Telegram-каналы, кто финансирует их деятельность и чьи интересы продвигают публикации.

Россияне используют эту непрозрачность для продвижения нужных им нарративов. Информация сначала появляется в анонимных каналах, затем распространяется на других площадках и иногда попадает даже в СМИ, которые воспринимают ее как проверенную — рассказал эксперт.

Так создается своеобразный механизм легализации фейков.

Еще одним инструментом являются российские ботофермы, которые помогают массово распространять нужные нарративы и создавать видимость общественной поддержки определенных утверждений. Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам Варшавского форума по безопасности сообщил, что после украинских ударов по дата-центрам российской компании "Яндекс" активность "ботов" снизилась.

Стало меньше ненависти, меньше вражды и меньше провокаций. Потому что ботов стало меньше — заявил Президент Зеленский.

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Как Россия пытается дискредитировать украинскую оборону?

Отдельное направление российских ИПСО — дискредитация Вооруженных сил Украины, военного командования и оборонно-промышленного комплекса. Пропагандисты пытаются поставить под сомнение эффективность украинской армии, целесообразность военных операций и решений руководства, а также способность страны самостоятельно производить современное оружие.

Показательным примером стала Курская операция ВСУ, начавшаяся в августе 2024 года. Успешный прорыв украинских военных на территорию России сопровождался масштабной информационной кампанией по дискредитации Сил обороны. Как сообщал Центр противодействия дезинформации, российские пропагандисты распространяли бездоказательные обвинения в якобы расстрелах украинскими командирами собственных подчинённых, массовом мародёрстве и преступлениях против гражданского населения. Таким образом враг пытался дискредитировать украинскую армию и подорвать доверие к военному командованию.

В августе 2026 года Центр противодействия дезинформации зафиксировал новую волну российских сообщений, в которых пропагандисты пытались представить действия российской армии как исключительный военный успех, одновременно обвиняя украинских военных в преступлениях без надлежащих доказательств.

Под информационные атаки попадают и решения по вооружению и обеспечению армии. После прибытия в Украину первых истребителей F-16 в августе 2024 года российская пропаганда развернула кампанию по обесцениванию их боевых возможностей. По оценке ЦПД, одной из задач было ослабить готовность западных партнёров передавать Украине дополнительные самолёты.

Однако информационные атаки направлены не только на украинскую аудиторию. Под ударом оказывается и репутация украинских военных технологий за рубежом. Так, в марте 2026 года Центр стратегических коммуникаций SPRAVDI сообщил, что российские пропагандисты манипулировали заявлениями президента США Дональда Трампа, пытаясь дискредитировать украинские разработки и ослабить позиции Украины на международном рынке вооружений.

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Очередную волну пропагандистских публикаций об украинском вооружении вызвало заявление о первом применении украинской баллистической ракеты FP-7 по территории России. После сообщения CEO Fire Point Ирины Терех отдельные СМИ написали, что ракета якобы не оправдала ожиданий относительно дальности полёта, поскольку не ударила по Москве.

И это несмотря на то, что ещё в августе Fire Point публично сообщала, что максимальная дальность этой ракеты составляет 300 км. Для поражения целей на расстоянии до 850 км разрабатывается другая баллистическая ракета — FP-9. Первое боевое применение этой ракеты ожидается до конца осени 2026 года.

Одна из главных целей таких кампаний — подорвать доверие к украинскому оборонно-промышленному комплексу со стороны западных партнёров, которые поддерживают Украину и финансируют развитие её оборонных возможностей. Подрыв этого доверия может негативно повлиять на международное сотрудничество и поддержку украинского производства вооружений - подчеркнул эксперт.

Почему украинцы становятся более уязвимыми к информационным атакам?

Продолжительная война, постоянные обстрелы, потери и неопределённость истощают украинцев. И именно в таком состоянии люди могут острее реагировать на тревожные сообщения и чаще доверять информации, которая вызывает сильные эмоции.

Психолог Оксана Гомель объясняет, что украинское общество находится не просто в стрессовой, а в длительной травматической кризисной ситуации. Её главная особенность — неопределённость.

Человеку важно понимать «рамки события», и тогда он может распределить ресурс. А в ситуации неопределённости сделать это сложно. Это можно сравнить с марафоном, когда вам не сказали, через сколько километров и в каком месте финиш - объяснила психолог в комментарии УНН.

По её словам, когда значительная часть сил ежедневно расходуется на преодоление трудностей, на тщательную проверку информации может просто не хватать психологических ресурсов.

В таком состоянии сообщения с сильным эмоциональным посылом, которые затрагивают наши страхи, убеждения или ценности, могут вызвать очень быструю реакцию: поверить, сделать вывод или распространить информацию, не проверив её - отметила Гомель.

Это не означает, что украинцы утратили способность критически мыслить. Однако важно помнить, что под воздействием длительного стресса люди чаще реагируют автоматически, пытаясь снизить нагрузку на психику.

Кроме того, может формироваться ощущение беспомощности: "Я ни на что не влияю". Установка "мы маленькие люди, от нас ничего не зависит" знакома ещё с советских времён - добавила психолог.

Однако, подчёркивает Гомель, было бы неправильно объяснять все негативные настроения украинцев исключительно влиянием российской пропаганды. Страх, истощение и недоверие могут быть естественной реакцией на реальную опасность.

Важно различать обоснованную критику и манипуляцию. Негативная новость не обязательно является манипулятивной, а критика власти не равнозначна подрыву доверия к стране - предостерегла психолог.

Как защититься от информационного давления?

Полностью отказываться от новостей во время войны невозможно. Однако постоянное отслеживание сообщений о потенциальных ударах, перемещении ракет или последствиях обстрелов может лишь усиливать тревожность. Оксана Гомель советует ограничить время потребления новостей, отобрать для себя несколько надёжных информационных источников и избегать многократного просмотра травматичных видео.

Важно!!! При этом официальные оповещения о воздушных тревогах обязательно должны оставаться включёнными.

Ещё один способ уменьшить тревожность — сосредоточиться на том, на что человек действительно может повлиять: знать расположение укрытия, иметь план связи с близкими, позаботиться о необходимых вещах и сохранять привычный распорядок дня.

По словам Гомель, поддерживать психологическую устойчивость помогают даже простые ежедневные действия — полноценный сон, регулярное питание, общение с близкими и физическая активность. Если же тревога, бессилие или нарушения сна длительное время мешают повседневной жизни, стоит обратиться к психологу или семейному врачу.

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