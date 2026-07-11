Кремль ищет оправдание топливному кризису: в Fire Point высмеяли российские фейки
Киев • УНН
Успешное применение украинского дальнобойного оружия активизировало российскую пропаганду. Информационные кампании против украинских производителей свидетельствуют об эффективности «дальнобойных санкций».
Успешные удары вглубь россии активизировали вражескую пропаганду. Генеральный директор компании Fire Point Ирина Терех заявила, что воспринимает информационные атаки на компанию как комплимент, пишет УНН.
Появление отдельных информационных кампаний, в рамках которых российские пропагандисты пытаются убедить аудиторию, что украинские дальнобойные системы якобы были разработаны иностранными партнерами, свидетельствует лишь о том, что россия вынуждена тратить дополнительные ресурсы на борьбу не только на поле боя, но и в информационном пространстве.
"Я, на самом деле, воспринимаю такие заявления каждого из них как комплимент, потому что я вижу, как дискредитационная кампания, включая эти месседжи, становится отдельной прямо статьей расходов россиян, на которую они тратят и силы, и ресурс. Поэтому это, наверное, один из критериев оценки эффективности нашего оружия", – отметила Терех.
Она с иронией добавила, что Fire Point не только любит проходить международные аудиты, среди которых "Большой четверки", но и сам заказал "аудит" российских нефтеперерабатывающих заводов, объектов "теневого флота" и военной инфраструктуры, которые становятся целями украинских ударов.
По словам Терех, если подобные объяснения помогают российской аудитории оправдывать неудачи собственной системы обороны, украинская сторона не возражает против таких фантазий.
"Если их эта фантазия успокоит, почему бы и нет?", – подытожила она.
Напомним
Эффективность украинской кампании дальнобойных ударов признал кремль. вице-премьер рф александр новак подтвердил, что после поражений нефтеперерабатывающих заводов страна столкнулась с дефицитом бензина.