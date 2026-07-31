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США хотят получить украинские технологии борьбы с дронами, заявил постпред при НАТО

Киев • УНН

 • 14784 просмотра

Постпред США при НАТО Мэтью Витакер заявил о желании получить украинские технологии борьбы с беспилотниками. Он подчеркнул, что Украина стала испытательным полигоном будущего.

США хотят получить украинские технологии борьбы с дронами, заявил постпред при НАТО

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что Вашингтон стремится получить все украинские технологии, связанные с борьбой с беспилотниками. Об этом он заявил, комментируя свой визит в Киев, пишет УНН.

Детали

По словам Витакера, Украина стала "испытательным полигоном будущего", поскольку война способствует стремительному развитию военных инноваций. Он подчеркнул, что украинские разработки могут быть полезны для усиления обороноспособности Соединенных Штатов.

Инновации происходят очень быстро, и я слежу за тем, чтобы США могли не только сотрудничать и получать эти технологии, чтобы они были в нашем распоряжении, если и когда они нам понадобятся, но и искали способы создавать некоторые из этих систем и технологий для помощи американским военным. Особенно в сфере борьбы с беспилотниками. Это та область, в которой, как мне кажется, мы хотим стать сильнее. Думаю, у нас есть отличные собственные технологии, но, очевидно, из-за того, что боевые действия продолжаются, развитие происходит очень быстро, и Украина может помочь нам в нескольких областях, которые имеют критическое значение для защиты наших войск и самой мощной в мире армии Соединенных Штатов

– сказал Витакер.

Отдельно американский дипломат подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны и ракетах к ним.

По его словам, Соединенные Штаты работают над тем, чтобы помочь Киеву заключить соглашения с рядом союзников Вашингтона, которые имеют необходимое вооружение для усиления украинской ПВО.

Трамп отказался от обещания разрешить Украине производить перехватчики Patriot - СМИ31.07.26, 20:42 • 19088 просмотров

Степан Гафтко

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