Длительный стресс ведет к проблемам с памятью и проявлениям чрезмерной тревожности

Исследование, опубликованное в Cell, представляет собой настоящий прорыв, считают ученые. Результаты могут помочь в разработке методов лечения для людей с ПТСР.

Пишет УНН со ссылкой на Nature.

Стресс, сохраняющийся в течение длительного времени и становящийся неконтролируемым, может иметь серьезные последствия для здоровья, - например нарушить память и привести к приступам паники.

Новое исследование, опубликованное в Cell, описывает, как стресс нарушает формирование памяти. Рюичи Шигемото, нейробиолог из Института науки и технологий Австрии в Клостернойбурге считает материал исследования настоящим прорывом. Результаты могут помочь в разработке методов лечения для людей с ПТСР и тревожностью.

Справочно

Исследование включало сложный трехступенчатый эксперимент на мышах. Сначала ученые ввели некоторых взрослых мышей в стрессовое состояние, сделав им инъекцию гормона стресса кортикостерона или удерживая их в маленькой трубке в течение 30 минут, что повысило уровень кортикостерона в их организме.

Затем они поместили мышей - одних в стрессовом состоянии, а других нет - в камеру и включали звук средней высоты в течение 30 секунд, что было нейтральным событием. После перерыва мышей вернули обратно в камеру и в течение 30 секунд воспроизводили высокочастотный свист, который заканчивался 2-секундным ударом по ноге, что имитировало устрашающее событие.

Чтобы проверить, как мыши сохранили воспоминания об этом опыте, исследователи поместили мышей в новую среду, а дальше - наблюдали за реакцией.

Неподверженные стрессу мыши замирали преимущественно тогда, когда слышали высокочастотный свист, тогда как подверженные стрессу мыши замирали в ответ на оба звука, что свидетельствует о том, что они не могли различить нейтральные и страшные события.

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Дальнейшие эксперименты раскрыли цепочку событий в мозге, которые создали большую энграмму (биохимическое изменение, возникающее в результате внешней стимуляции) у стрессированных мышей.

В ответ на негативное воспоминание создается небольшая энграмма.

Это похоже на бархатную веревку в ночном клубе: она пропускает только определенные нейроны в ночной клуб. Но во время стресса возбуждающие нейроны накачивают мозг нейромедиатором, известным как эндоканнабиноид. Это приводит к формированию больших энграмм. Другими словами, бархатная веревка опускается, и многие нейроны могут попасть в этот эксклюзивный клуб - объясняет Шина Джосселин, нейробиолог из Детской больницы для больных в Торонто.

Команда смогла обратить вспять влияние стресса на формирование памяти с помощью двух препаратов, один из которых одобрен для прерывания ранней беременности, мифепристон. Но исследователи предупреждают, что эти лекарства имеют побочные эффекты за пределами мозга, и пока вряд ли будут полезными для людей.

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