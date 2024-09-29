СМИ: 80% украинских детей страдают от той или иной формы ПТСР

По данным благотворительной организации Beyond Conflict 80% украинских детей страдают от той или иной формы посттравматического стрессового расстройства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ITV News.

Beyond Conflict , благотворительная организация, оказывающей помощь жертвам войны в области психического здоровья.

"В июне этого года Beyond Conflict выступила одним из организаторов международного панельного мероприятия по влиянию войны на психическое здоровье детей, на котором эксперт из украинской целевой группы по ПТСР заявил, что 80% украинских детей страдают от той или иной формы посттравматического стрессового расстройства", - цитирует ITV News представителя организации.

ПТСР может проявляться в различных симптомах: от панических атак и депрессии до самоповреждения и мыслей о самоубийстве.

"Эта статистика одновременно ужасает и тревожит, но, к сожалению, не вызывает удивления", — заявила Эдна Фернандес, основатель и исполнительный директор благотворительной организации.

В статье ITV News авторы напоминают, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Украине уже около 10 миллионов человек подвержены риску возникновения проблем с психическим здоровьем, степень тяжести которых варьируется от легкой до тяжелой. А по последним официальным исследованиям, около 44% детей демонстрируют признаки посттравматического стрессового расстройства.

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По данным Министерства здравоохранения Украины, опубликованным на прошлой неделе, за первые семь месяцев 2024 года около 300 000 украинцев обратились к врачам первичной медико-санитарной помощи с жалобами на проблемы с психическим здоровьем.

С января по июль медицинскую помощь по пакету "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи" получили около 276 926 пациентов, из них 42 458 — дети в возрасте до 17 лет.

Наиболее распространенными жалобами и диагнозами были: чувство тревоги, нервозности или напряжения (117 037 пациентов); нарушения сна (76 548 пациентов); депрессия (16 170 пациентов); и нарушение памяти (10 274 ​​пациента).

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