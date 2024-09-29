СМИ: 80% украинских детей страдают от той или иной формы ПТСР

ukenru
Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть
  •  20680 просмотра

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами
  •  44110 просмотра

Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами

В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы
  •  54981 просмотра

В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы

Эксклюзив
«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
28 сентября 2024, 14:39  •  106932 просмотра

«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни

Эксклюзив
Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
27 сентября 2024, 14:08  •  135014 просмотра

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

Эксклюзив
Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
27 сентября 2024, 13:25  •  146102 просмотра

Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
27 сентября 2024, 13:10  •  143050 просмотра

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
27 сентября 2024, 12:58  •  131757 просмотра

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

Эксклюзив
Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
27 сентября 2024, 11:15  •  115150 просмотра

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

Эксклюзив
Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
27 сентября 2024, 10:20  •  104518 просмотра

Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский о предоставлении разрешения на удары вглубь рф: мы в диалоге с США

Зеленский о предоставлении разрешения на удары вглубь рф: мы в диалоге с США

  •  31690 просмотра
Армия рф обстреляла 16 населенных пунктов Донетчины: за сутки трое погибших и 14 раненых, среди них ребенок

Армия рф обстреляла 16 населенных пунктов Донетчины: за сутки трое погибших и 14 раненых, среди них ребенок

  •  29336 просмотра
Иран требует срочного заседания Совбеза ООН из-за ликвидации лидера «Хезболлы»

Иран требует срочного заседания Совбеза ООН из-за ликвидации лидера «Хезболлы»

  •  37180 просмотра
Освободили комбрига 72 ОМБр, которая защищает Угледар: что известно

Освободили комбрига 72 ОМБр, которая защищает Угледар: что известно

  •  41469 просмотра
Зеленский прокомментировал призыв спикера Палаты представителей США уволить посла Украины

Зеленский прокомментировал призыв спикера Палаты представителей США уволить посла Украины

  •  32402 просмотра
публикации
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

27 сентября 2024, 09:56  •  142378 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

27 сентября 2024, 09:40  •  138444 просмотра
Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

27 сентября 2024, 09:01  •  137495 просмотра
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
Эксклюзив

27 сентября 2024, 07:00  •  141558 просмотра
Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

26 сентября 2024, 12:37  •  169394 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

  •  20680 просмотра
Всеукраинский день дошкольного образования, Всемирный день сердца, Международный день рек. Что еще можно отметить 29 сентября

Всеукраинский день дошкольного образования, Всемирный день сердца, Международный день рек. Что еще можно отметить 29 сентября

  •  64709 просмотра
28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

28 сентября: Международный день всеобщего доступа к информации, День кролика

28 сентября 2024, 03:11  •  108302 просмотра
Пять фильмов о мире магии и иллюзий: что посмотреть в выходные

Пять фильмов о мире магии и иллюзий: что посмотреть в выходные

27 сентября 2024, 15:57  •  90723 просмотра
Оригинальный рецепт: в Китае в KFC появилось латте со вкусом курицы и специй

Оригинальный рецепт: в Китае в KFC появилось латте со вкусом курицы и специй

27 сентября 2024, 14:02  •  96642 просмотра
Актуальное
СМИ: 80% украинских детей страдают от той или иной формы ПТСР

СМИ: 80% украинских детей страдают от той или иной формы ПТСР

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 16:02  •  4913 просмотра

Read in English

По данным Beyond Conflict, 80% украинских детей имеют симптомы посттравматического стрессового расстройства. ВОЗ сообщает, что около 10 млн украинцев подвержены риску проблем с психическим здоровьем.

По данным благотворительной организации Beyond Conflict 80% украинских детей страдают от той или иной формы посттравматического стрессового расстройства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ITV News.

Beyond Conflict , благотворительная организация, оказывающей помощь жертвам войны в области психического здоровья.

"В июне этого года Beyond Conflict выступила одним из организаторов международного панельного мероприятия по влиянию войны на психическое здоровье детей, на котором эксперт из украинской целевой группы по ПТСР заявил, что 80% украинских детей страдают от той или иной формы посттравматического стрессового расстройства", - цитирует ITV News представителя организации.

ПТСР может проявляться в различных симптомах: от панических атак и депрессии до самоповреждения и мыслей о самоубийстве.

"Эта статистика одновременно ужасает и тревожит, но, к сожалению, не вызывает удивления", — заявила Эдна Фернандес, основатель и исполнительный директор благотворительной организации.

В статье ITV News авторы напоминают, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Украине уже около 10 миллионов человек подвержены риску возникновения проблем с психическим здоровьем, степень тяжести которых варьируется от легкой до тяжелой. А по последним официальным исследованиям, около 44% детей демонстрируют признаки посттравматического стрессового расстройства. 

Как распознать ПТСР и куда обращаться за помощью: разъяснение Минздрава28 июля 2024, 17:14 • 23625 просмотров

По данным Министерства здравоохранения Украины, опубликованным на прошлой неделе, за первые семь месяцев 2024 года около 300 000 украинцев обратились к врачам первичной медико-санитарной помощи с жалобами на проблемы с психическим здоровьем.

С января по июль медицинскую помощь по пакету "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи" получили около 276 926 пациентов, из них 42 458 — дети в возрасте до 17 лет.

Наиболее распространенными жалобами и диагнозами были: чувство тревоги, нервозности или напряжения (117 037 пациентов); нарушения сна (76 548 пациентов); депрессия (16 170 пациентов); и нарушение памяти (10 274 ​​пациента).

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным27 сентября 2024, 14:08 • 135010 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье