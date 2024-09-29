ЗМІ: 80% українських дітей страждають від тієї чи іншої форми ПТСР
Київ • УНН
За даними Beyond Conflict, 80% українських дітей мають симптоми посттравматичного стресового розладу. ВООЗ повідомляє, що близько 10 млн українців схильні до ризику проблем із психічним здоров'ям.
За даними благодійної організації Beyond Conflict 80% українських дітей страждають від тієї чи іншої форми посттравматичного стресового розладу. Про це УНН повідомляє з посиланням на ITV News.
Beyond Conflict - благодійна організація, що надає допомогу жертвам війни в галузі психічного здоров'я.
"У червні цього року Beyond Conflict виступила одним з організаторів міжнародного панельного заходу щодо впливу війни на психічне здоров'я дітей, на якому експерт з української цільової групи з ПТСР заявив, що 80% українських дітей страждають від тієї чи іншої форми посттравматичного стресового розладу", - цитує ITV News представника організації.
ПТСР може проявлятися в різних симптомах: від панічних атак і депресії до самоушкодження і думок про самогубство.
"Ця статистика одночасно жахає і тривожить, але, на жаль, не викликає подиву", - заявила Една Фернандес, засновниця і виконавча директорка благодійної організації.
У статті ITV News автори нагадують, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), в Україні вже близько 10 мільйонів людей наражаються на ризик виникнення проблем із психічним здоров'ям, ступінь тяжкості яких варіюється від легкого до тяжкого. А за останніми офіційними дослідженнями, близько 44% дітей демонструють ознаки посттравматичного стресового розладу.
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За даними Міністерства охорони здоров'я України, опублікованими минулого тижня, за перші сім місяців 2024 року приблизно 300 000 українців звернулися до лікарів первинної медико-санітарної допомоги зі скаргами на проблеми з психічним здоров'ям.
Із січня до липня медичну допомогу за пакетом "Супровід і лікування дорослих і дітей із психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги" отримали близько 276 926 пацієнтів, із них 42 458 - діти віком до 17 років.
Найпоширенішими скаргами та діагнозами були: відчуття тривоги, нервозності або напруження (117 037 пацієнтів); порушення сну (76 548 пацієнтів); депресія (16 170 пацієнтів); і порушення пам'яті (10 274 пацієнти).
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