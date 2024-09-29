ЗМІ: 80% українських дітей страждають від тієї чи іншої форми ПТСР

ukenru
11:37 • 19506 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 47238 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 80678 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 136821 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 179921 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 259446 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 165865 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141793 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128256 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 196469 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3.2 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 125992 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 61942 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 95521 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 72066 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 57712 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 125992 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 259418 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 196456 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 226739 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 556786 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 4913 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 17552 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 21998 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 27223 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 37541 перегляди
Актуальне
ЗМІ: 80% українських дітей страждають від тієї чи іншої форми ПТСР

ЗМІ: 80% українських дітей страждають від тієї чи іншої форми ПТСР

Київ • УНН

 • 25081 перегляди

За даними Beyond Conflict, 80% українських дітей мають симптоми посттравматичного стресового розладу. ВООЗ повідомляє, що близько 10 млн українців схильні до ризику проблем із психічним здоров'ям.

За даними благодійної організації Beyond Conflict 80% українських дітей страждають від тієї чи іншої форми посттравматичного стресового розладу. Про це УНН повідомляє з посиланням на ITV News.

Beyond Conflict - благодійна організація, що надає допомогу жертвам війни в галузі психічного здоров'я.

"У червні цього року Beyond Conflict виступила одним з організаторів міжнародного панельного заходу щодо впливу війни на психічне здоров'я дітей, на якому експерт з української цільової групи з ПТСР заявив, що 80% українських дітей страждають від тієї чи іншої форми посттравматичного стресового розладу", - цитує ITV News представника організації.

ПТСР може проявлятися в різних симптомах: від панічних атак і депресії до самоушкодження і думок про самогубство.

"Ця статистика одночасно жахає і тривожить, але, на жаль, не викликає подиву", - заявила Една Фернандес, засновниця і виконавча директорка благодійної організації.

У статті ITV News автори нагадують, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), в Україні вже близько 10 мільйонів людей наражаються на ризик виникнення проблем із психічним здоров'ям, ступінь тяжкості яких варіюється від легкого до тяжкого. А за останніми офіційними дослідженнями, близько 44% дітей демонструють ознаки посттравматичного стресового розладу. 

Як розпізнати ПТСР і куди звертатися за допомогою: роз'яснення МОЗ28.07.2024, 20:14 • 23966 переглядiв

За даними Міністерства охорони здоров'я України, опублікованими минулого тижня, за перші сім місяців 2024 року приблизно 300 000 українців звернулися до лікарів первинної медико-санітарної допомоги зі скаргами на проблеми з психічним здоров'ям.

Із січня до липня медичну допомогу за пакетом "Супровід і лікування дорослих і дітей із психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги" отримали близько 276 926 пацієнтів, із них 42 458 - діти віком до 17 років.

Найпоширенішими скаргами та діагнозами були: відчуття тривоги, нервозності або напруження (117 037 пацієнтів); порушення сну (76 548 пацієнтів); депресія (16 170 пацієнтів); і порушення пам'яті (10 274 пацієнти).

Психологічні виклики ветеранів: психотерапевт розповів, який етап адаптації до цивільного життя є найскладнішим27.09.2024, 17:08 • 140895 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$283.47
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,140.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,055.04
Ethereum
$2,059.63