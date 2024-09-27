Психологічні виклики ветеранів: психотерапевт розповів, який етап адаптації до цивільного життя є найскладнішим

Перші місяці після повернення з фронту для військових є найскладнішим періодом психологічної адаптації. Про це в інтерв'ю УНН розповів клінічний психолог, психотерапевт, тренер груп підтримки для ветеранів Пилип Духлій.

За словами Духлія, перші два-три місяці є найскладнішими, але повна емоційна адаптація може тривати до року.

"Найскладніший етап адаптації для військових зазвичай припадає на перші кілька місяців після повернення з фронту. Під час служби психіка перебуває у стані мобілізації, активуються психологічні захисти, що допомагає витримати складні ситуації. Однак після повернення ці захисти послаблюються, і накопичені емоції та переживання виходять на поверхню. Людина може відчувати себе розгубленою через потребу адаптуватися до цивільного життя, яке є значно складнішим і менш однозначним, ніж військова реальність, де все було більш чітко визначено", - зазначає експерт.

Також, на його думку, важливий аспект для адаптації - соціалізація. Адже, коли військовий повертається до цивільного життя - він продовжує відчувати себе частиною армії, незважаючи на протилежну реальність. Тому, як зазначає експерт, тут важливо навчитися перестати мислити категоріями військового та вчитися повертатися до життя цивільної людини.

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"Це складно, оскільки армія дає відчуття гідності, простоти та зрозумілості ситуацій, де є ворог і друг, чорне і біле. У цивільному житті таких чітких меж немає, і це може викликати тривогу та нерозуміння", - ділиться психолог.

Доволі часто травми, які отримують військові під час виконання своїх обов’язків, змушують людину дистанціюватися від інших та уникати соціальних контактів. Тому тут експерт радить пересилити себе та почати відновлювати спілкування з людьми.

Пилип Духлій сам є ветераном, тож зізнається, що найкращим методом пройти перші етапи адаптації йому допомогло проговорення власних переживань, емоцій.

"Це схоже на метафору з їжею: коли ми щось погано перетравлюємо, легше "викинути" це, ніж носити в собі. Так само і з пережитим на війні - це досвід, якого ніхто не хотів би мати, але проговорення допомагає полегшити емоційне напруження. Тому це важлива частина адаптації", - пояснює Пилип Духлій.

Також, експерт поділився, що сильний вплив на відновлення психологічного стану має спосіб життя. Тож допоміжними засобами адаптації можуть бути заняття спортом, медитації, йога, налагоджений режим сну, правильне харчування.

Нагадаємо

5-6 жовтня у Києві відбудеться просвітній фестиваль "Освіта Дивосвіту 2024". Ця подія поєднає два формати: виставку для батьків та майбутніх учнів з безплатним входом, де буде представлено широкий спектр освітніх можливостей — від дитячих садочків до освіти для дорослих, і форум, присвячений обговоренню сенсів, цілей та майбутнього освіти, а також необхідності змін в суспільстві та освітній системі.

Одним із ключових спікерів форуму стане Пилип Духлій — клінічний психолог, психотерапевт та ветеран ЗСУ. Він поділиться своїм досвідом роботи з військовими, які пережили полон чи важкі поранення, і розповість про методи, що допомагають відновити контроль і гідність. У фокусі його виступу буде важливість якісного терапевтичного контакту між клієнтом і терапевтом як ключового чинника ефективної реабілітації.