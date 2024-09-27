Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

Первые месяцы после возвращения с фронта для военных являются самым сложным периодом психологической адаптации. Об этом в интервью УНН рассказал клинический психолог, психотерапевт, тренер групп поддержки для ветеранов Филипп Духлий.

По словам Духлия, первые два-три месяца являются самыми сложными, но полная эмоциональная адаптация может длиться до года.

«Самый сложный этап адаптации для военных обычно приходится на первые несколько месяцев после возвращения с фронта. Во время службы психика находится в состоянии мобилизации, активируются психологические защиты, что помогает выдержать сложные ситуации. Однако после возвращения эти защиты ослабляются, и накопленные эмоции и переживания выходят на поверхность. Человек может чувствовать себя растерянным из-за необходимости адаптироваться к гражданской жизни, которая значительно сложнее и менее однозначна, чем военная реальность, где все было более четко определено», - отмечает эксперт.

Также, по его мнению, важный аспект для адаптации - социализация. Ведь, когда военный возвращается к гражданской жизни - он продолжает чувствовать себя частью армии, несмотря на противоположную реальность. Поэтому, как отмечает эксперт, здесь важно научиться перестать мыслить категориями военного и учиться возвращаться к жизни гражданского человека.

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

«Это сложно, поскольку армия дает ощущение достоинства, простоты и понятности ситуаций, где есть враг и друг, черное и белое. В гражданской жизни таких четких границ нет, и это может вызвать тревогу и непонимание», - делится психолог.

Довольно часто травмы, которые получают военные при исполнении своих обязанностей, заставляют человека дистанцироваться от других и избегать социальных контактов. Поэтому здесь эксперт советует пересилить себя и начать восстанавливать общение с людьми.

Филипп Духлий сам является ветераном, поэтому признается, что лучшим методом пройти первые этапы адаптации ему помогло проговаривание собственных переживаний, эмоций.

«Это похоже на метафору с едой: когда мы что-то плохо перевариваем, легче «выбросить» это, чем носить в себе. Так же и с пережитым на войне - это опыт, который никто не хотел бы иметь, но проговаривание помогает облегчить эмоциональное напряжение. Поэтому это важная часть адаптации», - объясняет Филипп Духлий.

Также, эксперт поделился, что сильное влияние на восстановление психологического состояния имеет образ жизни. Поэтому вспомогательными средствами адаптации могут быть занятия спортом, медитации, йога, налаженный режим сна, правильное питание.