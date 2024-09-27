ukenru
Эксклюзив
Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
  •  27487 просмотра

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

Эксклюзив
Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
  •  44716 просмотра

Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
  •  45110 просмотра

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
  •  51979 просмотра

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

Эксклюзив
Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
  •  58326 просмотра

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

Эксклюзив
Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
  •  64439 просмотра

Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

Эксклюзив
Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области
  •  80110 просмотра

Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области

Эксклюзив
Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу
  •  87630 просмотра

Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу

Эксклюзив
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
  •  111686 просмотра

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

Эксклюзив
После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине
26 сентября 2024, 14:23  •  117183 просмотра

После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
До 28° тепла и преимущественно без осадков: прогноз погоды на сегодня

До 28° тепла и преимущественно без осадков: прогноз погоды на сегодня

  •  23754 просмотра
Байден проведет следующий "Рамштайн" в Германии 12 октября - Белый дом

Байден проведет следующий "Рамштайн" в Германии 12 октября - Белый дом

  •  18812 просмотра
Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

  •  103983 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

  •  101874 просмотра
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

  •  101056 просмотра
публикации
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

  •  101056 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

  •  101874 просмотра
Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

  •  103983 просмотра
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
Эксклюзив

  •  111686 просмотра
Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

26 сентября 2024, 12:37  •  141820 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Оригинальный рецепт: в Китае в KFC появилось латте со вкусом курицы и специй

Оригинальный рецепт: в Китае в KFC появилось латте со вкусом курицы и специй

  •  10717 просмотра
27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

  •  105222 просмотра
SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

26 сентября 2024, 15:14  •  111412 просмотра
26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября 2024, 03:07  •  135099 просмотра
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября 2024, 03:03  •  120220 просмотра
Актуальное
Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 14:08  •  25970 просмотра

Read in English

Первые 2-3 месяца после возвращения с фронта являются самыми сложными для психологической адаптации военных. Полная эмоциональная адаптация может длиться до года, важную роль играют социализация и проговаривание пережитого.

Первые месяцы после возвращения с фронта для военных являются самым сложным периодом психологической адаптации. Об этом в интервью УНН рассказал клинический психолог, психотерапевт, тренер групп поддержки для ветеранов Филипп Духлий.

По словам Духлия, первые два-три месяца являются самыми сложными, но полная эмоциональная адаптация может длиться до года.

«Самый сложный этап адаптации для военных обычно приходится на первые несколько месяцев после возвращения с фронта. Во время службы психика находится в состоянии мобилизации, активируются психологические защиты, что помогает выдержать сложные ситуации. Однако после возвращения эти защиты ослабляются, и накопленные эмоции и переживания выходят на поверхность. Человек может чувствовать себя растерянным из-за необходимости адаптироваться к гражданской жизни, которая значительно сложнее и менее однозначна, чем военная реальность, где все было более четко определено», - отмечает эксперт.

Также, по его мнению, важный аспект для адаптации - социализация. Ведь, когда военный возвращается к гражданской жизни - он продолжает чувствовать себя частью армии, несмотря на противоположную реальность. Поэтому, как отмечает эксперт, здесь важно научиться перестать мыслить категориями военного и учиться возвращаться к жизни гражданского человека. 

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные9 мая 2024, 14:50 • 371918 просмотров

«Это сложно, поскольку армия дает ощущение достоинства, простоты и понятности ситуаций, где есть враг и друг, черное и белое. В гражданской жизни таких четких границ нет, и это может вызвать тревогу и непонимание», - делится психолог.

Довольно часто травмы, которые получают военные при исполнении своих обязанностей, заставляют человека дистанцироваться от других и избегать социальных контактов. Поэтому здесь эксперт советует пересилить себя и начать восстанавливать общение с людьми. 

Филипп Духлий сам является ветераном, поэтому признается, что лучшим методом пройти первые этапы адаптации ему помогло проговаривание собственных переживаний, эмоций.

«Это похоже на метафору с едой: когда мы что-то плохо перевариваем, легче «выбросить» это, чем носить в себе. Так же и с пережитым на войне - это опыт, который никто не хотел бы иметь, но проговаривание помогает облегчить эмоциональное напряжение. Поэтому это важная часть адаптации», - объясняет Филипп Духлий.

Также, эксперт поделился, что сильное влияние на восстановление психологического состояния имеет образ жизни. Поэтому вспомогательными средствами адаптации могут быть занятия спортом, медитации, йога, налаженный режим сна, правильное питание.

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоВойна
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины