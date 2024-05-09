Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Вследствие российской агрессии в ряды ВСУ были мобилизованы, по крайней мере, сотни тысяч мужчин. После демобилизации, которая продолжается и сейчас, и будет значительно масштабнее по окончании войны, эти люди столкнутся с рядом проблем, одной из которых является трудоустройство и адаптация в гражданской жизни. Одним из вариантов решения этих проблем является создание ветераном собственного дела, которое даст возможность не только зарабатывать на жизнь, но и как можно быстрее пройти адаптационный период, который ждет всех, кто демобилизовался, передает УНН.

Это подтверждают и результаты исследований проекта "Стратегия перехода и интеграции украинских ветеранов к образованию и рабочей силе", проведенных ОО "Украинская Ассоциация Маркетинга" в рамках программы "Профессиональное образование в Украине/Skills4Recovery", которая реализуется Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH по поручению Федерального правительства Германии.

Исследователи провели 33 глубинных интервью с ветеранами в Винницкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Хмельницкой и Киевской областях, а также в городе Кривой Рог. Выводы по их результатам должны помочь разработать стратегию, направленную на комплексную поддержку бывших участников боевых действий в их успешной реинтеграции в гражданскую жизнь через структурированную систему образования, профессионального обучения и психосоциальной поддержки и тому подобное. Соответствующие государственные органы управления Украины смогут разработать действенные политические рекомендации по улучшению адаптации ветеранов к гражданской жизни.

Исследование было направлено на проблемы интеграции ветеранов в рынок труда. Одной из ключевых тем была возможность открытия собственного дела ветераном и то, как это видят именно ветераны.

Собственное дело - важный аспект интеграции ветеранов в мирную жизнь

Оценить масштаб проблемы интеграции ветеранов в гражданскую жизнь пока можно лишь приблизительно - война продолжается, сколько людей в общем итоге пройдет службу в армии и фронт - спрогнозировать пока невозможно.

Однако некоторые цифры известны - несмотря на закрытость данных, вызванных военным положением, на 1 января 2024 года количество ветеранов в Украине оценивалось по крайней мере в 900 тысяч человек. Так что можно смело говорить, что после войны счет пойдет на миллионы.

Поэтому Украина, бесспорно, столкнется с масштабной проблемой интеграции ветеранов в гражданскую жизнь. Важнейшей в этом процессе, безусловно, будет возможность зарабатывать на жизнь для себя и своей семьи. И одним из возможных вариантов решения этого вопроса является открытие собственного бизнеса ветераном.

Все развитые государства, имеющие опыт военных конфликтов, среди возможностей адаптации ветеранов имеют и наработки по помощи демобилизованным в открытии бизнеса. Украина, в которой война, пусть и в ограниченном формате, продолжается с 2014 года, также имеет свои программы и опыт поддержки ветеранов, решивших открыть собственный бизнес.

Однако, как отмечают опрошенные ветераны, эти программы нуждаются в совершенствовании, поскольку часто являются формальными или не совсем соответствуют реалиям жизни. По мнению опрошенных, механизм помощи ветеранам в открытии собственного дела требует более качественных консультаций и образования для начинающих предпринимателей, кроме того, крайне желательно привлечение к этим программам опытных бизнесменов разного уровня, которые могли бы быть наставниками для ветеранов и делились с ними своим опытом.

С чем сталкиваются ветераны при открытии собственного дела

Следует понимать, что ветераны, которые после демобилизации решили открыть собственное дело, далеко не всегда понимают многих нюансов, с которыми им придется столкнуться на этом пути. Речь идет, в частности, о самой процедуре регистрации, необходимости взаимодействия с налоговыми органами, банками, органами местного самоуправления и т.д.

Проблема возникает уже на этапе выбора организационно-правовой формы деятельности - многие даже не понимают разницы между физическим лицом-предпринимателем (ФЛП) и юридическим лицом, не говоря уже о многообразии форм последних. А дальше идет процесс получения различных разрешений и других определенных законом процедур, которые неподготовленному человеку пройти довольно трудно.

Кроме того, ветераны говорят о необходимости органа или организации, которая бы сопровождала ведение бизнеса на дальнейших его этапах. Речь идет, прежде всего, об информировании в изменениях законодательства, помощь с отчетностью, уплатой налогов и тому подобное. Особенно критично это на начальных этапах.

Открыть предпринимательскую деятельность много ума не надо. Если ты умеешь что-то делать, делать своими руками, пусть даже, например, торговать носками - то много ума не надо. Но открывать более интересное дело - здесь мы не имеем всего образования, которое нужно для этого. Прежде всего это, экономические знания, а с другой стороны, ты должен следить за изменениями по налогообложению. Здесь легче всего иметь организацию или людей, которые будут сопровождать тебя. Но следить за всем, когда у тебя здесь производственный процесс, здесь у тебя люди, и здесь ты еще бегаешь думаешь за какое-то развитие ... Тогда здесь нужен тебе еще бухгалтер, бухгалтера ты не потянешь в начале - Дмитрий, ветеран из Винницы, опрошенный в рамках исследования.

Еще одним вызовом, который для многих оказался неожиданностью после открытия бизнеса, оказалось то, что далеко не все ветераны имеют необходимые знания и навыки для успешного управления своим делом. Участники опроса, которые столкнулись с такой ситуацией, говорят, что им очень бы помогла возможность консультаций и поддержка со стороны правительственных и общественных организаций, опытных коллег-ветеранов, которые уже прошли этот путь. Среди возможных вариантов ветераны говорят о создании ветеранских бизнес-инкубаторов, где можно было бы получить все необходимые консультации и поддержку.

Однако, как свидетельствуют результаты опроса, опыт пользования государственными и общественными программами поддержки ветеранских предпринимательских проектов, в частности, и учебными ресурсами и финансовой поддержкой, имеют лишь 6% процентов опрошенных. Это означает, что существующая система поддержки ветеранов, направленная на помощь в открытии собственного бизнеса, требует неотложного пересмотра и адаптации к реалиям жизни.

В чем нуждаются ветераны-предприниматели?

Опрос, на основе которого написан этот материал, не может быть статистическим - количество его участников слишком мало, чтобы говорить о каких-то статистических данных. Однако из тех, кто принял в нем участие, только 16% имели опыт в бизнесе до мобилизации. После демобилизации часть из них вернулась к предпринимательской деятельности, часть остановила или приостановила свой бизнес.

Я физическое лицо-предприниматель, мой вид деятельности связан с дальнобойщиками. Я обслуживаю электронику автомобилей, дальнобойщиков. А вы видите, что происходит. Мало того, что перевозок почти нет, и границы перекрыты, то развиваться в сторону увеличения там нет смысла вообще. Есть, конечно, идеи, приходится поддерживать свою профессию, потому что новые приходят технологии и прочее. Есть некоторые мысли, но пока еще рано. Пусть это все закончится - Александр, ветеран из Хмельницкого, опрошенный в рамках исследования.

Однако те, кто возобновил или продолжил свою предпринимательскую деятельность, единодушно говорят о том, что заметили изменения в потребительском поведении и бизнес-моделях, которые нельзя было предвидеть перед началом войны. Поэтому для ветерана-предпринимателя важна помощь в формировании понимания новых реалий, чтобы адаптировать бизнес к новой ситуации.

Возможно, эта проблема не будет такой важной для тех, кто не имеет опыта в бизнесе и делает в нем первые шаги - они не имеют за плечами того бэкграунда, который есть у их опытных коллег. Однако для начинающих бизнесменов однозначно необходима помощь в практически всех других вопросах, с которыми сталкивается бизнес в нашей стране в процессе своей деятельности.

Если я, например, все же решаю открыть там свой какой-то, условно, киоск с цветами, под это нужны средства. Стартовый капитал, он небольшой, но его достаточно должно быть, чтобы что-то начать. Но кто-то должен и объяснить, как и какие документы делать, рассказать, что дальше: какой-то тренинг, курс, чтобы тебе объяснили, где лучше, где что выбрать. Какое там оборудование ставить лучше, где его взять. А не так, что тебе средства выделили, ты пошел заниматься, ну и как бы пробуешь - а что будет? - Муслим, ветеран из Харькова, опрошенный в рамках исследования.

Поэтому ветераны говорят о необходимости создания бизнес-инкубаторов, где они могли бы получить поддержку, консультации и ресурсы для развития своих бизнесов. К тому же обучение на базе бизнес-инкубаторов поможет им развить свои навыки, обсудить идеи с более опытными коллегами, даст возможность консультироваться с успешными в бизнес-плане наставниками и тому подобное. Кроме практических советов по финансовому контролю, управлению ресурсами, логистике, отчетности, маркетингу и коммуникациям, ветераны в такой среде получат нечто куда более ценное - моральную поддержку и пример таких же ветеранов, которые смогли пройти путь от демобилизации до построения успешной бизнес-модели.

Еще одним очевидным положительным последствием ветеранского бизнеса будет то, что часто ветераны предпочитают брать на работу своих побратимов. Как правило, такие ветеранские коллективы способствуют реабилитации и адаптации демобилизованных воинов к гражданской жизни и помогают им пережить все психологические последствия, вызванные войной, куда успешнее, чем стандартные программы психологической помощи.

Поэтому, учитывая проблемы, о которых говорили участники опроса, одним из приоритетов государства в сфере послевоенной адаптации ветеранов должна быть именно помощь им в создании собственного бизнеса.