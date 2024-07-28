В Украине почти у 30 тысяч граждан уже зарегистрировали диагноз посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). В Министерстве здравоохранения рассказали, какие признаки ПТСР и к кому обратиться с таким диагнозом. об этом пишет УНН.

Детали

По состоянию на конец июня 2024 года в Электронной системе здравоохранения было зарегистрировано 27 544 украинца с диагнозом посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Из них 8 888 лицам такой диагноз установлен в 2024 году - заявления в Минздрав.

В министерстве объясняют, что люди могут по-разному реагировать на травматическое событие.

Большинство со временем будет чувствовать себя лучше, а симптомы стрессовой реакции будут исчезать. У тех, кто продолжает испытывать интенсивные эмоции, имеет тревожные мысли и другие симптомы в результате травматического опыта, может быть диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство.

Как распознать признаки ПТСР

Симптомы расстройства могут появляться в короткий или длительный период после травмирующего события - обычно в течение первых трех месяцев. Людей с ПТСР могут беспокоить интенсивные, тревожные мысли и чувства, связанные с травматическим событием, которые продолжаются долгое время после того, как это событие закончилось - говорят в Минздраве.

Такие люди могут:

переживать это событие через воспоминания и/или ночные кошмары;

чувствовать печаль, страх или гнев, отчужденность от других людей;



избегать ситуаций или людей, которые напоминают о травматическом событии;



иметь сильную негативную реакцию на такие обычные вещи, как громкий звук или случайное прикосновение.



Специалисты успокаивают, что ПТСР в основном излечимо и успешно проходит у большинства пациентов.

А впрочем, он может стать причиной ряда физических и психических расстройств, страданий, а также конфликтов и трудностей в коммуникации.

К кому обращаться для лечения ПТСР?

Первый, к кому стоит обратиться при признаках ПТСР, - семейный врач в медицинском учреждении, которое имеет договор с НСЗУ на пакет «Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи» - отмечают в Минздраве.

Также там отметили, что сейчас около 11 500 врачей первичной медицинской помощи по более 3 670 местам по всей Украине оказывают помощь по психическому здоровью.

Найти таких специалистов можно на сайте НСЗУ, на дашборде «Поставщики медицинской помощи по направлению „Психологическая и психиатрическая помощь“» (среди фильтров слева следует выбрать вид помощи «Первичная»). Или спросить операторов контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.

Напомним,

В Киевской области запускают проект с 8 ветеранскими хабами для реинтеграции и поддержки ветеранов и их семей. Проект предусматривает консультации, менторские программы, школу предпринимательства и помощь в трудоустройстве.