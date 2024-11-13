Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

ukenru
Эксклюзив
Общественная организация предлагает внедрить "отпуск из сострадания": для кого и почему возникла идея
 • 83390 просмотра

Общественная организация предлагает внедрить "отпуск из сострадания": для кого и почему возникла идея

Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября
 • 104837 просмотра

Зеленский анонсировал запуск переводов военных через "Армию+" с 15 ноября

Эксклюзив
«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников
 • 108077 просмотра

«Проводники» для детей с особыми образовательными потребностями: в Броварской громаде работают ассистенты учеников

Эксклюзив
Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ
 • 108327 просмотра

Химический анализ подтвердил, что россия использует шахеды с термобарической боевой частью - КНИИСЭ

Эксклюзив
Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний
 • 105968 просмотра

Ранняя диагностика спасает жизнь: врач-гинеколог рассказала о важности скрининга онкозаболеваний

Эксклюзив
Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке
 • 118792 просмотра

Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке

Трамп определился с претендентами на ключевые внешнеполитические должности: что Рубио и Уолтц говорили об Украине
 • 102005 просмотра

Трамп определился с претендентами на ключевые внешнеполитические должности: что Рубио и Уолтц говорили об Украине

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили
 • 111528 просмотра

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили

Эксклюзив
"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего
 • 122326 просмотра

"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего

Эксклюзив
Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах
 • 124702 просмотра

Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
156 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и что происходит - Генштаб

156 боевых столкновений на фронте: где горячее всего и что происходит - Генштаб

 • 43979 просмотра
Шесть российских Ту-95МС поднялись с аэродрома в Оленегорске

Шесть российских Ту-95МС поднялись с аэродрома в Оленегорске

 • 55390 просмотра
Оккупанты заставляют украинских школьников рисовать открытки для военных КНДР

Оккупанты заставляют украинских школьников рисовать открытки для военных КНДР

 • 59706 просмотра
рф осуществила 67 обстрелов Сумщины: какие громады пострадали больше всего

рф осуществила 67 обстрелов Сумщины: какие громады пострадали больше всего

03:47 • 22003 просмотра
В Киеве предупредили о возможных аварийных отключениях света из-за ракетной угрозы

В Киеве предупредили о возможных аварийных отключениях света из-за ракетной угрозы

05:45 • 17083 просмотра
публикации
Кто заинтересован в бездействии Офиса генпрокурора?

Кто заинтересован в бездействии Офиса генпрокурора?

 • 103821 просмотра
Политическая зависимость ВАКС от НАБУ и САП: почему теряет доверие антикоррупционный суд

Политическая зависимость ВАКС от НАБУ и САП: почему теряет доверие антикоррупционный суд

 • 106427 просмотра
Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке

Биткоин и политика: финтехэксперт Елена Соседка рассказала о том, как победа Трампа отразится на крипторынке
Эксклюзив

 • 118791 просмотра
Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

 • 131672 просмотра
Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

 • 136793 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

Йельский университет запускает курс о влиянии Бейонсе на культуру и политику

08:31 • 1872 просмотра
Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

07:52 • 5171 просмотра
Мадонна разорвала отношения с бойфрендом, младшим на 37 лет

Мадонна разорвала отношения с бойфрендом, младшим на 37 лет

 • 51326 просмотра
OnlyFans в Украине: более 5000 создателей-украинцев заработали $120 млн

OnlyFans в Украине: более 5000 создателей-украинцев заработали $120 млн

 • 53630 просмотра
Bluesky выигрывает на фоне бегства пользователей с X Маска после выборов в США: что происходит

Bluesky выигрывает на фоне бегства пользователей с X Маска после выборов в США: что происходит

 • 78215 просмотра
Актуальное
Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

Киев  •  УНН

 • 4481 просмотра

Read in English

Исследование 2024 года показало, что сон помогает принимать более рациональные решения и лучше анализировать информацию. Во время эксперимента участники демонстрировали лучшие результаты после сна.

Недавние исследования в области сна показывают, что сон действительно может помочь вам принять правильные, взвешенные решения.

Об этом УНН пишет со ссылкой на Science Alert.

Исследование 2024 года показывает, что сон может помочь нам принимать более рациональные, обоснованные решения и не поддаваться обманчивому первому впечатлению. Чтобы продемонстрировать это, исследователи из Университета Дьюка в США заставили участников принять участие в игре «гаражная распродажа».

Во время эксперимента участники рылись в виртуальных коробках с ненужными вещами. Большинство предметов в коробке не стоили много, но несколько особых предметов были более ценными.

После поиска в нескольких коробках участников просили выбрать понравившуюся коробку и получить денежное вознаграждение, эквивалентное стоимости предметов в коробке.

Когда участникам нужно было сразу же сделать выбор в пользу коробки, они, как правило, оценивали коробки не по всему их содержимому, а по первым нескольким предметам. Другими словами, эти участники были чрезмерно подвержены влиянию первой информации, с которой они столкнулись, и не учитывали более позднюю информацию в своем решении.

Затем участники спали и принимали повторное решение на следующий день. Как оказалось, они делали более рациональный выбор, и положение ценных вещей в коробке, по-видимому, не влияло на их решение.

Решение проблемы спящим мозгом

Когда мы застреваем на сложной проблеме, может показаться, что мы зашли в тупик.

Исследование 2019 года показало, что когда спящему мозгу давали подсказки в виде звуков, связанных с нерешенной проблемой, это, по-видимому, помогало участникам решить эту проблему на следующий день.

В этом эксперименте участникам дали набор головоломок для решения. Во время решения головоломки на заднем плане воспроизводился уникальный звук. В конце сеанса тестирования исследователи собрали все головоломки, которые участники не смогли решить. Пока участники спали, исследователи воспроизводили звуки, связанные с некоторыми нерешенными головоломками.

На следующее утро участники вернулись в лабораторию и попытались решить головоломки, которые не поддались им накануне вечером. Скорость решения была выше для головоломок, которые были подсказаны ночью, что говорит о том, что звуковые подсказки заставляли спящий мозг работать над поиском решения.

Как заботиться о здоровье глаз: советы экспертов27 окт. 2024, 03:59 • 21821 просмотр

Один из способов, которым сон может помочь нам решать проблемы, - это открытие понимания взаимосвязей между объектами и событиями. Исследование, опубликованное в 2023 году, проверило эту идею.

Исследователи заставили участников изучить ассоциации между четырьмя различными предметами (одно животное, одно место, один объект и одна еда), связанными с событием, которое описывали им исследователи. Некоторые ассоциации были очевидными парами, например, предмет A был напрямую связан с предметом B. Другие были только косвенно связаны с другой частью события, например, предмет D никогда напрямую не был связан с предметами A или C.

Исследовательская группа обнаружила, что после ночного сна участники были способны лучше выявлять косвенные ассоциации (они обнаружили тонкую связь между пунктами A и D), по сравнению с теми, кто не спал.

Это говорит о том, что сон дал участникам понимание базовой структуры событий.

Напомним,

Исследователи обнаружили, что фортепианный аккорд C69 во время сна может значительно уменьшить количество кошмаров. Эксперимент показал снижение частоты плохих снов с 2,94 до 0,19 в неделю.

Одиночество почти на 80% связано с рисками депрессивных симптомов - масштабное исследование6 нояб. 2024, 10:50 • 19282 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЗдоровьеУНН Lite
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты