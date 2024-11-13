Исследования показывают, что сон на самом деле может помочь вам принимать правильные решения

Недавние исследования в области сна показывают, что сон действительно может помочь вам принять правильные, взвешенные решения.

Об этом УНН пишет со ссылкой на Science Alert.

Исследование 2024 года показывает, что сон может помочь нам принимать более рациональные, обоснованные решения и не поддаваться обманчивому первому впечатлению. Чтобы продемонстрировать это, исследователи из Университета Дьюка в США заставили участников принять участие в игре «гаражная распродажа».

Во время эксперимента участники рылись в виртуальных коробках с ненужными вещами. Большинство предметов в коробке не стоили много, но несколько особых предметов были более ценными.

После поиска в нескольких коробках участников просили выбрать понравившуюся коробку и получить денежное вознаграждение, эквивалентное стоимости предметов в коробке.

Когда участникам нужно было сразу же сделать выбор в пользу коробки, они, как правило, оценивали коробки не по всему их содержимому, а по первым нескольким предметам. Другими словами, эти участники были чрезмерно подвержены влиянию первой информации, с которой они столкнулись, и не учитывали более позднюю информацию в своем решении.

Затем участники спали и принимали повторное решение на следующий день. Как оказалось, они делали более рациональный выбор, и положение ценных вещей в коробке, по-видимому, не влияло на их решение.

Решение проблемы спящим мозгом

Когда мы застреваем на сложной проблеме, может показаться, что мы зашли в тупик.

Исследование 2019 года показало, что когда спящему мозгу давали подсказки в виде звуков, связанных с нерешенной проблемой, это, по-видимому, помогало участникам решить эту проблему на следующий день.

В этом эксперименте участникам дали набор головоломок для решения. Во время решения головоломки на заднем плане воспроизводился уникальный звук. В конце сеанса тестирования исследователи собрали все головоломки, которые участники не смогли решить. Пока участники спали, исследователи воспроизводили звуки, связанные с некоторыми нерешенными головоломками.

На следующее утро участники вернулись в лабораторию и попытались решить головоломки, которые не поддались им накануне вечером. Скорость решения была выше для головоломок, которые были подсказаны ночью, что говорит о том, что звуковые подсказки заставляли спящий мозг работать над поиском решения.

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Один из способов, которым сон может помочь нам решать проблемы, - это открытие понимания взаимосвязей между объектами и событиями. Исследование, опубликованное в 2023 году, проверило эту идею.

Исследователи заставили участников изучить ассоциации между четырьмя различными предметами (одно животное, одно место, один объект и одна еда), связанными с событием, которое описывали им исследователи. Некоторые ассоциации были очевидными парами, например, предмет A был напрямую связан с предметом B. Другие были только косвенно связаны с другой частью события, например, предмет D никогда напрямую не был связан с предметами A или C.

Исследовательская группа обнаружила, что после ночного сна участники были способны лучше выявлять косвенные ассоциации (они обнаружили тонкую связь между пунктами A и D), по сравнению с теми, кто не спал.

Это говорит о том, что сон дал участникам понимание базовой структуры событий.

Напомним,

Исследователи обнаружили, что фортепианный аккорд C69 во время сна может значительно уменьшить количество кошмаров. Эксперимент показал снижение частоты плохих снов с 2,94 до 0,19 в неделю.

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