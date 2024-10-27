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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как заботиться о здоровье глаз: советы экспертов

Киев  •  УНН

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Минздрав Украины предоставляет рекомендации по сохранению здоровья глаз и профилактике глазных заболеваний. Эксперты советуют придерживаться здорового питания, физической активности и регулярных осмотров у офтальмолога.

Сохранение здоровья глаз является важным аспектом общего благополучия. Факторы, такие как старение, избыточный вес и хронические заболевания, в частности сахарный диабет и артериальная гипертензия, могут существенно повышать риск развития глазных болезней. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины, передает УНН.

Детали

Вот несколько ключевых советов для поддержания здоровья глаз:

1.     Здоровое питание: обогащайте рацион продуктами, богатыми витаминами и минералами. Включайте в меню листовую зелень, в частности шпинат, а также рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами, например лосось и тунец.

2.     Физическая активность: регулярные упражнения помогут снизить уровень холестерина и риск сахарного диабета и гипертонии.

3.     Отказ от курения: курение не только вредит легким, но и увеличивает риск развития дегенерации желтого пятна и катаракты.

4.     Знание семейной истории: исследуйте историю глазных заболеваний в семье и сообщайте врачу об этом.

5.     Регулярные осмотры: посещайте офтальмолога для профилактических осмотров, даже если нет симптомов. Некоторые заболевания могут быть обнаружены только во время специального обследования.

6.     Солнцезащитные очки: носите очки, которые защищают от UVA и UVB-излучения, даже в пасмурные дни.

7.     Защитные очки: используйте их во время занятий спортом или работы в условиях повышенного риска травм.

8.     Перерывы при работе с компьютером: дайте глазам отдохнуть, делая перерывы каждые 20 минут. Смотрите на расстояние 6-7 метров в течение 20 секунд.

9.     Уход за контактными линзами: соблюдайте гигиену, дезинфицируйте линзы и регулярно их заменяйте.

Следуя этим простым рекомендациям, вы можете существенно снизить риск заболеваний глаз и сохранить зрение на долгие годы.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Здоровье
ukrainaУкраина