Как заботиться о здоровье глаз: советы экспертов
Киев • УНН
Минздрав Украины предоставляет рекомендации по сохранению здоровья глаз и профилактике глазных заболеваний. Эксперты советуют придерживаться здорового питания, физической активности и регулярных осмотров у офтальмолога.
Сохранение здоровья глаз является важным аспектом общего благополучия. Факторы, такие как старение, избыточный вес и хронические заболевания, в частности сахарный диабет и артериальная гипертензия, могут существенно повышать риск развития глазных болезней. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины, передает УНН.
Детали
Вот несколько ключевых советов для поддержания здоровья глаз:
1. Здоровое питание: обогащайте рацион продуктами, богатыми витаминами и минералами. Включайте в меню листовую зелень, в частности шпинат, а также рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами, например лосось и тунец.
2. Физическая активность: регулярные упражнения помогут снизить уровень холестерина и риск сахарного диабета и гипертонии.
3. Отказ от курения: курение не только вредит легким, но и увеличивает риск развития дегенерации желтого пятна и катаракты.
4. Знание семейной истории: исследуйте историю глазных заболеваний в семье и сообщайте врачу об этом.
5. Регулярные осмотры: посещайте офтальмолога для профилактических осмотров, даже если нет симптомов. Некоторые заболевания могут быть обнаружены только во время специального обследования.
6. Солнцезащитные очки: носите очки, которые защищают от UVA и UVB-излучения, даже в пасмурные дни.
7. Защитные очки: используйте их во время занятий спортом или работы в условиях повышенного риска травм.
8. Перерывы при работе с компьютером: дайте глазам отдохнуть, делая перерывы каждые 20 минут. Смотрите на расстояние 6-7 метров в течение 20 секунд.
9. Уход за контактными линзами: соблюдайте гигиену, дезинфицируйте линзы и регулярно их заменяйте.
Следуя этим простым рекомендациям, вы можете существенно снизить риск заболеваний глаз и сохранить зрение на долгие годы.
6 простых способов преодолеть усталость и восстановить жизненную энергию27 октября 2024, 02:03 • 7792 просмотра