Як піклуватися про здоров'я очей: поради експертів

Збереження здоров'я очей є важливим аспектом загального добробуту. Фактори, такі як старіння, надмірна вага та хронічні захворювання, зокрема цукровий діабет і артеріальна гіпертензія, можуть суттєво підвищувати ризик розвитку очних недуг. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.

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Ось кілька ключових порад для підтримки здоров’я очей:

1. Здорове харчування: збагачуйте раціон продуктами, багатими на вітаміни і мінерали. Включайте в меню листову зелень, зокрема шпинат, а також рибу, багатий на омега-3 жирні кислоти, як-от лосось і тунець.

2. Фізична активність: регулярні вправи допоможуть знизити рівень холестерину і ризик цукрового діабету та гіпертонії.

3. Відмова від куріння: куріння не лише шкодить легеням, але й збільшує ризик розвитку дегенерації жовтої плями та катаракти.

4. Знання сімейної історії: досліджуйте історію очних захворювань у родині і повідомляйте лікаря про це.

5. Регулярні огляди: відвідуйте офтальмолога для профілактичних оглядів, навіть якщо немає симптомів. Деякі захворювання можуть бути виявлені тільки під час спеціального обстеження.

6. Сонцезахисні окуляри: носіть окуляри, які захищають від UVA та UVB-випромінювання, навіть у похмурі дні.

7. Захисні окуляри: використовуйте їх під час занять спортом або роботи в умовах підвищеного ризику травм.

8. Перерви при роботі з комп'ютером: дайте очам відпочити, роблячи перерви кожні 20 хвилин. Дивіться на відстань 6-7 метрів протягом 20 секунд.

9. Догляд за контактними лінзами: дотримуйтеся гігієни, дезінфікуйте лінзи та регулярно їх замінюйте.

Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви можете суттєво знизити ризик захворювань очей і зберегти зір на довгі роки.

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