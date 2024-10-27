6 простих способів подолати втому та відновити життєву енергію
Київ • УНН
МОЗ України надає рекомендації щодо боротьби з фізичною та психічною втомою. Експерти радять дотримуватися режиму сну, правильно харчуватися та бути фізично активними.
У сучасному світі, де фізичні та психічні навантаження досягли максимуму, втома стала звичним супутником багатьох людей. Як подолати це явище і повернути собі енергію? Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.
Деталі
Ось кілька дієвих порад.
1. Розподіл часу на роботу та відпочинок: важливо пріоритетизувати завдання і не забувати про обідню перерву. Якщо відчуваєте перевантаження, звертайтеся за допомогою до колег. Вихід на прогулянку на 20-30 хвилин може значно покращити ваш настрій і працездатність.
2. Якісний сон: для дорослих рекомендовано спати не менше 7 годин, для дітей 6-12 років – 9-12 годин, а підліткам – 8-10 годин. Перед сном варто обмежити використання гаджетів і перегляд емоційно насичених передач, а також провітрювати кімнату.
3. Правильне харчування: збалансоване харчування впливає на ваш фізичний та розумовий стан.
4. Фізична активність: регулярна рухова активність має стати частиною вашого життя. Ходьба, біг чи катання на велосипеді підвищують енергію і покращують настрій. Рекомендовано займатися щонайменше 150 хвилин на тиждень.
5. Оптимізм: позитивне мислення має значний вплив на ваше здоров’я. Вибудовуйте доброзичливі стосунки з колегами та близькими, це допоможе знизити рівень стресу.
6. Саморозвиток: займайтеся хобі або улюбленими справами. Це не лише приносить задоволення, але й дозволяє відволіктися від щоденних турбот.
На сьогодні немає спеціальних медикаментозних засобів для лікування втоми, але змінивши щоденні звички, ви зможете поступово покращити якість свого життя. Пам’ятайте, відпочинок і увага до власного здоров’я - ключ до подолання втоми.
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