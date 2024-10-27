6 простих способів подолати втому та відновити життєву енергію

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 7284 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 20001 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 41205 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 77785 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 64092 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77466 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92995 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87211 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 175615 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100943 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
49%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 23520 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 10870 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 11550 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 13095 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 20743 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 20001 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 175615 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332164 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 265596 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 376234 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 41205 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17315 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22494 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28270 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49110 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

6 простих способів подолати втому та відновити життєву енергію

Київ • УНН

 • 105428 перегляди

МОЗ України надає рекомендації щодо боротьби з фізичною та психічною втомою. Експерти радять дотримуватися режиму сну, правильно харчуватися та бути фізично активними.

6 простих способів подолати втому та відновити життєву енергію

У сучасному світі, де фізичні та психічні навантаження досягли максимуму, втома стала звичним супутником багатьох людей. Як подолати це явище і повернути собі енергію? Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, передає УНН.

Деталі

Ось кілька дієвих порад.

1. Розподіл часу на роботу та відпочинок: важливо пріоритетизувати завдання і не забувати про обідню перерву. Якщо відчуваєте перевантаження, звертайтеся за допомогою до колег. Вихід на прогулянку на 20-30 хвилин може значно покращити ваш настрій і працездатність.

2. Якісний сон: для дорослих рекомендовано спати не менше 7 годин, для дітей 6-12 років – 9-12 годин, а підліткам – 8-10 годин. Перед сном варто обмежити використання гаджетів і перегляд емоційно насичених передач, а також провітрювати кімнату.

3. Правильне харчування: збалансоване харчування впливає на ваш фізичний та розумовий стан.

4. Фізична активність: регулярна рухова активність має стати частиною вашого життя. Ходьба, біг чи катання на велосипеді підвищують енергію і покращують настрій. Рекомендовано займатися щонайменше 150 хвилин на тиждень.

5. Оптимізм: позитивне мислення має значний вплив на ваше здоров’я. Вибудовуйте доброзичливі стосунки з колегами та близькими, це допоможе знизити рівень стресу.

6. Саморозвиток: займайтеся хобі або улюбленими справами. Це не лише приносить задоволення, але й дозволяє відволіктися від щоденних турбот.

На сьогодні немає спеціальних медикаментозних засобів для лікування втоми, але змінивши щоденні звички, ви зможете поступово покращити якість свого життя. Пам’ятайте, відпочинок і увага до власного здоров’я - ключ до подолання втоми.

Вчені виявили зв'язок між депресією та підвищеною температурою тіла22.10.24, 03:49 • 15708 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоЗдоров'яЛайфхак
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,718.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,582.00