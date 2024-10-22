Вчені виявили зв'язок між депресією та підвищеною температурою тіла
Київ • УНН
Дослідження Каліфорнійського університету підтвердило зв'язок між симптомами депресії та підвищеною температурою тіла. Вчені припускають, що нагрівання тіла може позитивно впливати на психічний стан.
Учені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско провели дослідження, яке підтвердило зв’язок між депресією та підвищеною температурою тіла. Про це повідомляє МОЗ України, передає УНН.
Деталі
Одна з авторок дослідження Психіатр Ешлі Мейсон зазначила: "Наскільки нам відомо, це найбільше на сьогодні дослідження, присвячене вивченню зв'язку між симптомами депресії та температурою тіла". В учасників дослідження оцінювали температуру як за відчуттями, так і за допомогою портативних датчиків.
Результати показали, що з підвищенням серйозності симптомів депресії середня температура тіла також зростала. Однак вчені підкреслюють, що ще потрібно з’ясувати, чи депресія призводить до підвищення температури, чи навпаки - температура впливає на психічний стан.
Дослідники припускають, що зв’язок може бути зумовлений метаболічними процесами, які виробляють додаткове тепло, або ж неналежною роботою механізмів охолодження організму. Також можливі спільні причини, такі як стрес чи запалення, які можуть впливати на обидва аспекти.
Попередні дослідження вказують на позитивний вплив гідромасажних ванн і саун на симптоми депресії, хоча й у невеликих групах. Можливо, процес самоохолодження через потовиділення позитивно позначається на психічному стані.
Оскільки приблизно 5% людей у світі страждають від депресії, це дослідження стає ще більш актуальним. Вчені припускають, що нагрівання тіла може призводити до тривалішого зниження його температури в порівнянні з прямими методами охолодження.
Депресія - це поширений психічний розлад, який триває не менше двох тижнів і характеризується порушенням сну, апетиту, концентрації, постійним відчуттям смутку та відсутністю задоволення від раніше приємних занять. Якщо ви помітили у себе такі ознаки, варто звернутися до лікаря, психіатра чи психотерапевта для проведення скринінгу на депресію.
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