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Вчені виявили зв'язок між депресією та підвищеною температурою тіла

Київ • УНН

 • 15708 перегляди

Дослідження Каліфорнійського університету підтвердило зв'язок між симптомами депресії та підвищеною температурою тіла. Вчені припускають, що нагрівання тіла може позитивно впливати на психічний стан.

Вчені виявили зв'язок між депресією та підвищеною температурою тіла

Учені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско провели дослідження, яке підтвердило зв’язок між депресією та підвищеною температурою тіла. Про це повідомляє МОЗ України, передає УНН.

Деталі

Одна з авторок дослідження Психіатр Ешлі Мейсон зазначила: "Наскільки нам відомо, це найбільше на сьогодні дослідження, присвячене вивченню зв'язку між симптомами депресії та температурою тіла". В учасників дослідження оцінювали температуру як за відчуттями, так і за допомогою портативних датчиків.

Результати показали, що з підвищенням серйозності симптомів депресії середня температура тіла також зростала. Однак вчені підкреслюють, що ще потрібно з’ясувати, чи депресія призводить до підвищення температури, чи навпаки  - температура впливає на психічний стан.

Дослідники припускають, що зв’язок може бути зумовлений метаболічними процесами, які виробляють додаткове тепло, або ж неналежною роботою механізмів охолодження організму. Також можливі спільні причини, такі як стрес чи запалення, які можуть впливати на обидва аспекти.

Попередні дослідження вказують на позитивний вплив гідромасажних ванн і саун на симптоми депресії, хоча й у невеликих групах. Можливо, процес самоохолодження через потовиділення позитивно позначається на психічному стані.

Оскільки приблизно 5% людей у світі страждають від депресії, це дослідження стає ще більш актуальним. Вчені припускають, що нагрівання тіла може призводити до тривалішого зниження його температури в порівнянні з прямими методами охолодження.

Депресія - це поширений психічний розлад, який триває не менше двох тижнів і характеризується порушенням сну, апетиту, концентрації, постійним відчуттям смутку та відсутністю задоволення від раніше приємних занять. Якщо ви помітили у себе такі ознаки, варто звернутися до лікаря, психіатра чи психотерапевта для проведення скринінгу на депресію.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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