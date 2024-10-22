Ученые обнаружили связь между депрессией и повышенной температурой тела

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование, которое подтвердило связь между депрессией и повышенной температурой тела. Об этом сообщает Минздрав Украины, передает УНН.

Детали

Одна из авторов исследования Психиатр Эшли Мейсон отметила: «Насколько нам известно, это самое большое на сегодня исследование, посвященное изучению связи между симптомами депрессии и температурой тела». У участников исследования оценивали температуру как по ощущениям, так и с помощью портативных датчиков.

Результаты показали, что с повышением серьезности симптомов депрессии средняя температура тела также возрастала. Однако ученые подчеркивают, что еще нужно выяснить, приводит ли депрессия к повышению температуры или наоборот - температура влияет на психическое состояние.

Исследователи предполагают, что связь может быть обусловлена метаболическими процессами, которые производят дополнительное тепло, или же ненадлежащей работой механизмов охлаждения организма. Также возможны общие причины, такие как стресс или воспаление, которые могут влиять на оба аспекта.

Предыдущие исследования указывают на положительное влияние гидромассажных ванн и саун на симптомы депрессии, хотя и в небольших группах. Возможно, процесс самоохлаждения через потоотделение положительно сказывается на психическом состоянии.

Поскольку примерно 5% людей в мире страдают от депрессии, это исследование становится еще более актуальным. Ученые предполагают, что нагревание тела может приводить к более длительному снижению его температуры по сравнению с прямыми методами охлаждения.

Депрессия - это распространенное психическое расстройство, которое длится не менее двух недель и характеризуется нарушением сна, аппетита, концентрации, постоянным чувством грусти и отсутствием удовольствия от ранее приятных занятий. Если вы заметили у себя такие признаки, стоит обратиться к врачу, психиатру или психотерапевту для проведения скрининга на депрессию.

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