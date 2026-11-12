13 ноября в Украине будут действовать графики отключений — сколько придется сидеть без света

Завтра в ряде областей Украины круглосуточно будут действовать графики отключений. Как сообщили в «Укрэнерго», будут отключать от 1,5 до 3 очередей, передаёт УНН.

Как завтра будут действовать плановые отключения электроэнергии:

• для промышленности – графики ограничения мощности;

• для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений (от 1,5 до 3 очередей).

Отметим, что одна очередь — это четыре часа без света, поэтому завтра, вероятно, отключения будут длиться от 6 до 12 часов.

Как сообщили в «Укрэнерго», причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают повреждённое оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев.

Атаки рф оставили без света часть 9 областей, ранены 4 энергетика