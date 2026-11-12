13 листопада в Україні будуть діяти графіки відключень - скільки доведеться сидіти без світла

Завтра у низці областей України цілодобово будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, будуть вимикати від 1,5 до 3 черг, передає УНН.

Як завтра будуть діяти планові відключення електроенергії:

• для промисловості – графіки обмеження потужності;

• для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1,5 до 3 черг).

Відзначимо, що одна черга - це чотири години без світла, тож завтра ймовірно відключення триватимуть від 6 до 12 годин.

Як повідомили в Укренерго, причина – наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.

Атаки рф залишили без світла частину 9 областей, поранено 4 енергетиків