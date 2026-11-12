13 листопада в Україні будуть діяти графіки відключень - скільки доведеться сидіти без світла
Київ • УНН
У низці областей запровадять погодинні відключення на 1,5–3 черги. Причина — пошкодження енергосистеми після ворожих атак.
Завтра у низці областей України цілодобово будуть діяти графіки відключень. Як повідомили в Укренерго, будуть вимикати від 1,5 до 3 черг, передає УНН.
Як завтра будуть діяти планові відключення електроенергії:
• для промисловості – графіки обмеження потужності;
• для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1,5 до 3 черг).
Відзначимо, що одна черга - це чотири години без світла, тож завтра ймовірно відключення триватимуть від 6 до 12 годин.
Як повідомили в Укренерго, причина – наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців.
Атаки рф залишили без світла частину 9 областей, поранено 4 енергетиків12.11.26, 10:28 • 33814 переглядiв