Форум бойового досвіду: "Furia_Mission_2025" - "Атлон Авіа" визначив кращих пілотів БпАК "Фурія"

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Найпотужніша зброя — це досвід: "Атлон Авіа" визначив кращі екіпажі "Фурії" на Форумі бойового досвіду “Furia_Mission_2025”.

Форум бойового досвіду: "Furia_Mission_2025" - "Атлон Авіа" визначив кращих пілотів БпАК "Фурія"

Днями в Києві відбувся Форум бойового досвіду в межах фіналу конкурсу "Furia_Mission_2025". Захід, організований компанією-виробником НВП "Атлон Авіа", став першим в Україні майданчиком, де відбулася відкрита розмова виробника з пілотами БпАК "Фурія" для системного збору досвіду екіпажів, узагальнення й перетворення на зміни.

Конкурс "Furia_Mission_2025" стартував у вересні 2025 року і відбувався в декілька етапів, які включали збір кейсів від екіпажів і 2 круглих столи за участі провідних спеціалістів та медіа.

Програма форуму складалася з 2-х важливих частин: воркшопів студентів і військових та фіналу конкурсу з професійною панельною дискусією та врученням призів переможцям конкурсу для екіпажів розвідувальних безпілотників.

За результатами багатофакторного оцінювання, найкращі екіпажі отримали потужне технічне підсилення: 1 місце: екіпаж підрозділу ДПСУ ГВ БАС "Фенікс" — новий пікап; 2 місце: екіпаж 44 ОАБр — комплекс РЕБ на авто та генератор; 3 місце: екіпаж 47 ОАБр — комплекс РЕБ на авто.

Також журі відмітили певні екіпажі за сумлінність підходу — пілоти отримали системи високошвидкісний супутникового зв’язку. Кожен учасник конкурсу отримав два комплекти оновлених батарей до БпЛА "Фурія", фірмові худі й календарі медіа-проєкту "Пілоти Фурії - 2026".

Форум бойового досвіду "Furia_Mission_2025" об’єднав 150 учасників, серед яких:

  • 26 екіпажів БпАК «Фурія», що взяли участь в конкурсі й поділилися практичними кейсами з виконання місій;
    • партнери конкурсу — Головне управління доктрин і підготовки Генерального штабу Збройних Сил України, Управління доктрин та підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України, 69 Окремий спеціальний центр електронної підтримки. Та технічна підтримка конкурсу у вигляді 36-тої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського;
      • військові підрозділи: Командування сухопутних військ, Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, Командування сил безпілотних систем ЗСУ, 10 армійський корпус, ОК Захід, 150 та 184 навчальні центри;
        • військові та технічні ВНЗ — Житомирський військовий інститут, Одеська Військова академія та Національна Академія Сухопутних військ України, Київський національний університет, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Київський авіаційний інститут, Національного університету оборони України.

          Медіапартнери Форуму бойового досвіду "Furia_mission_2025": StarlightMedia, Суспільне медіа, Defense Express, DEFENDER MEDIA, Ділова Столиця, Oboz, UNN, The Page, Speka, Mind.

          Під час подій відбулось 2 панельні дискусії, на яких, зокрема, обговорювали конкурс, як надзвичайно ефективний метод збору актуального бойового досвіду та  відверто говорили про те, як має змінюватися підготовка й застосування безпілотних систем. Серед учасників дискусії: засновник, СЕО "Атлон Авіа" Артем В’юнник, заступник директора НВП "Атлон Авіа"  з розвитку та експлуатації Сергій Мокренюк, президентка КАІ Ксенія Семенова та виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко. Модератор — журналіст, телеведучий "Суспільне медіа" Євгеній Агарков.

          Пряма мова учасників:

          Артем В'юнник, СЕО "Атлон Авіа": "Навіть найсучасніша "матчасть" становить лише 30% ефективності. Справжні 70% успіху будь-якої операції залежать від оператора — людини, яка знає, як витиснути максимум із того, що має в руках.

          "Furia_mission_2025" — це стратегічний захід для створення єдиної бази бойових знань. Хоча заповнення звітів за шаблоном у бойових умовах є обтяжливим, саме ці дані стають фундаментом для підвищення кваліфікації наступних поколінь пілотів. Цінність заходу в результаті, який проявиться з часом — коли накопичений досвід буде впроваджений у статути та методики, що дозволить системно підвищити ефективність використання БпАК на фронті.

          Ефективність "Фурії" — це не лише крила та камера, а насамперед узагальнений досвід сотень операторів, який завдяки цьому конкурсу стає спільним надбанням і зброєю перемоги."

          Ігор Федірко, виконавчий директор Української ради зброярів: "Мені близький підхід, коли виробник будує екосистему навколо продукту: навчає пілотів, збирає й обробляє бойовий досвід, передає його між підрозділами. Фактично, навчивши пілота працювати на своєму борту, вони вже роблять значну частину роботи для його подальшої ефективності з будь-якою системою.

          Дуже показовою і мотиваційною стала історія з конкурсом серед військових за ініціативи компанії. Видно, що це працює для військових. Те, що дає результат і відчутну користь у використанні, варто масштабувати. Неймовірно приємно бачити щиру радість молодих пілотів, які виграли серед 26 команд не випадково, а за рахунок власного досвіду, якісної роботи з місіями та рапортами. Важливо, що ця історія не залишилася разовою акцією".

          Сергій Мокренюк, заступник директор НВП "Атлон Авіа" з розвитку та експлуатації: "Завдяки проведенню конкурсу "Furia_Mission_2025" і отриманій інформації від бойових екіпажів, які безпосередньо працюють з Фурією, ми вже  багато чого суттєво змінили. По-перше, ми вже по-іншому вчимо пілотів в наших школах. По-друге, ці знання вони вже почали розповсюджувати на інші екіпажі. Окрім того, вони вже використовуються університетами у своїй роботі. І найголовніше — ми говоримо про те, хто надалі перейме цей досвід. Бо будь-які знання мають цінність тільки у тому випадку, якщо вони знаходять практичне застосування".

          Ксенія Семенова, президентка КАІ: "Для нас цей захід став надзвичайно цінним, адже ми змогли залучити студентів до прямого спілкування з військовими, які працюють із "Фурією". Це досвід, який рідко можна отримати від виробників дронів. Студенти можуть стажуватися, працювати чи слухати лекції, але подивитися на продукт, який ти створюєш, очима його реального користувача — це безцінно.

          Те, що "Атлон" будує таку систему зворотного зв’язку, прищеплює майбутнім фахівцям правильну культуру. Саме такий культурний посил є фундаментом для справжніх інженерів майбутнього".

          Головний пілот екіпажу переможців, позивний "Адвокат": "Найголовніша цінність цього конкурсу — це взаємний обмін досвідом. Було спілкування з виробником і учасниками цього конкурсу, де кожна зі сторін поділилась своїм баченням, куди має розвиватися, як удосконалюватися. Виробник зі своєї сторони, поділився тим, що вони вже роблять, що вже скоро буде реалізовано. Які наші побажання як пілотів вони врахували, бо це можливо технічно, а які — ні, але шукають компроміси, як це можливо реалізувати.

          Це, мабуть, найголовніше — що виробник прислуховується до користувачів, щоб нам було краще й ефективніше використовувати, щоб він був ефективним, а не просто долетіли та повернулися. Зараз це актуальна проблема по всіх напрямках — відсутність обміну досвідом, який можна використовувати всім."

          Студенти КАІ та КПІ спілкувались із досвідченими пілотами, які розповідали, як обходити ворожий РЕБ і тримати зв’язок з артилерією. Молодь цікавило буквально все: Як літає "Фурія"? Який тип зв’язку використовується, які були нюанси в роботі? Які траплялися випадки? Чому РЕБ "давить"? Які моменти виникають у нас, як ми відпрацьовуємо завдання та боремося з подавленням РЕБ? Скільки годин "Фурії" літають? За яких найскладніших умов нам доводилося літати та як комплекс поводиться у різних погодних умовах?

          Висновки:

          Сукупний результат робіт учасників конкурсу стає підґрунтям для зміни програм навчання у військових школах. Це дозволяє готувати нові екіпажі за стандартами тих, хто вже досяг успіху в бою.

          Ефективність війська базується на здатності швидко перетворювати бойові звіти на системні знання та навчальні програми, де головним фокусом залишається людина-оператор. Це дозволить правильно використовувати всі можливості комплексу на 100%.

          Конкурс не завершується нагородженням, в планах організаторів:

          • усі напрацьовані висновки й рекомендації вже передано до Генерального штабу Збройних Сил України для імплементації. Матеріали екіпажів планується використовувати як основу для навчальних програм, методичних рекомендацій і посібників у військових навчальних центрах та вищих військових навчальних закладах;
            • пропозиції екіпажів враховуються при майбутніх технічних оновленнях БпАК «Фурія» виробником;
              • подальший розвиток спільноти професіоналів, які безпосередньо впливають на еволюцію української зброї.

                Конкурс та Форум бойового досвіду "Furia_Mission_2025""Furia Mission 2025" довели: майбутнє українських оборонних технологій будується на синергії виробника та воїна!

                Ви можете дізнатись більше в соцмережах:

                https://www.facebook.com/athlonavia/

                https://www.linkedin.com/company/athlon-avia/

                https://www.youtube.com/channel/UCsOG5eK2rGtMq9KehHqGIIA

                Лілія Подоляк

