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Керувати АРМА легко, якщо маєш золоту медаль: голова агентства Дума розповіла, як стала експертом з розшуку активів

Київ • УНН

 • 13990 перегляди

Олена Дума, голова АРМА, заперечує звинувачення у відсутності досвіду для керівництва агентством. Вона посилається на свою золоту медаль, юридичну освіту та досвід роботи.

Керувати АРМА легко, якщо маєш золоту медаль: голова агентства Дума розповіла, як стала експертом з розшуку активів

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума відкинула закиди про брак досвіду роботи для того, щоб очолювати АРМА, аргументуючи це тим, що закінчила школу з золотою медаллю і має "шалений досвід". Про це вона заявила в інтерв’ю BBC, передає УНН

Деталі

Призначення Олени Думи на посаду голови АРМА викликало шквал критики серед антикорупційних активістів. Одним з аргументів проти її призначення було відсутність досвіду роботи в цій сфері.

"А чим підтверджена ця інформація? Я маю середню загальну освіту із золотого медаллю, я маю юридичну освіту в найкращому національному університеті ім. Шевченка, я маю практичний досвід і державну службу в органах влади, Кабінеті міністрів, різних міністерствах і відомствах. Перебувала на керівних посадах, маю майже 15 років досвіду юридичної практики, була лідером національних платформ, захищала конституційні права і свободи громадян України, була викривачем корупції та очолювала Фонд соціального страхування", - заявила Дума в інтерв’ю.

Вона додала, що не вважає за необхідне реагувати на "такі речі", оскільки заяви про відсутність досвіду – "це просто сказати".

Варто зазначити, що Олену Думу звільнили з Фонду соціального страхування. Причиною цьому стали результати роботи тимчасової комісії Фонду з вивчення питання щодо дотримання Думою законодавства України про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування за період з 31 січня 2020 до 22 квітня 2020 року. Тож недарма у антикорупційних активістів виникли до її "шаленого досвіду".

Додамо

Загалом, заяви про непрозору та неефективну роботу АРМА та його очільниці Олени Думи звучали вже неодноразово. На сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.

Окрім того, понад три тижні тому всі члени громадської ради при АРМА склали свої повноваження. На засіданні вони наголосили на непрозорості у роботі АРМА та на тому, що агентство створює штучні перешкоди для здійснення заходів громадського контролю за його діяльністю. Також вони заявили, що керівництво АРМА систематично ігнорує їхні звернення та в порушення вимог закону не залучає їх до опрацювання нормативно-правових актів.

Вже колишній голова громадської ради при АРМА Ігор Чобітько в коментарі УНН наголосив, що після саморозпуску громадської ради АРМА взагалі залишилася без зовнішнього контролю, а тому не можна назвати діяльність АРМА прозорою.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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