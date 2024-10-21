Керувати АРМА легко, якщо маєш золоту медаль: голова агентства Дума розповіла, як стала експертом з розшуку активів

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума відкинула закиди про брак досвіду роботи для того, щоб очолювати АРМА, аргументуючи це тим, що закінчила школу з золотою медаллю і має "шалений досвід". Про це вона заявила в інтерв’ю BBC, передає УНН.

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Призначення Олени Думи на посаду голови АРМА викликало шквал критики серед антикорупційних активістів. Одним з аргументів проти її призначення було відсутність досвіду роботи в цій сфері.

"А чим підтверджена ця інформація? Я маю середню загальну освіту із золотого медаллю, я маю юридичну освіту в найкращому національному університеті ім. Шевченка, я маю практичний досвід і державну службу в органах влади, Кабінеті міністрів, різних міністерствах і відомствах. Перебувала на керівних посадах, маю майже 15 років досвіду юридичної практики, була лідером національних платформ, захищала конституційні права і свободи громадян України, була викривачем корупції та очолювала Фонд соціального страхування", - заявила Дума в інтерв’ю.

Вона додала, що не вважає за необхідне реагувати на "такі речі", оскільки заяви про відсутність досвіду – "це просто сказати".

Варто зазначити, що Олену Думу звільнили з Фонду соціального страхування. Причиною цьому стали результати роботи тимчасової комісії Фонду з вивчення питання щодо дотримання Думою законодавства України про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування за період з 31 січня 2020 до 22 квітня 2020 року. Тож недарма у антикорупційних активістів виникли до її "шаленого досвіду".

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Загалом, заяви про непрозору та неефективну роботу АРМА та його очільниці Олени Думи звучали вже неодноразово. На сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.

Окрім того, понад три тижні тому всі члени громадської ради при АРМА склали свої повноваження. На засіданні вони наголосили на непрозорості у роботі АРМА та на тому, що агентство створює штучні перешкоди для здійснення заходів громадського контролю за його діяльністю. Також вони заявили, що керівництво АРМА систематично ігнорує їхні звернення та в порушення вимог закону не залучає їх до опрацювання нормативно-правових актів.

Вже колишній голова громадської ради при АРМА Ігор Чобітько в коментарі УНН наголосив, що після саморозпуску громадської ради АРМА взагалі залишилася без зовнішнього контролю, а тому не можна назвати діяльність АРМА прозорою.