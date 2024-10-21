Управлять АРМА легко, если имеешь золотую медаль: глава агентства Дума рассказала, как стала экспертом по розыску активов

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума отвергла упреки о нехватке опыта работы для того, чтобы возглавлять АРМА, аргументируя это тем, что закончила школу с золотой медалью и имеет «безумный опыт». Об этом она заявила в интервью BBC, передает УНН.

Детали

Назначение Елены Думы на должность главы АРМА вызвало шквал критики среди антикоррупционных активистов. Одним из аргументов против ее назначения было отсутствие опыта работы в этой сфере.

«А чем подтверждена эта информация? Я имею среднее общее образование с золотой медалью, я имею юридическое образование в лучшем национальном университете им. Шевченко, я имею практический опыт и государственную службу в органах власти, Кабинете министров, различных министерствах и ведомствах. Находилась на руководящих должностях, имею почти 15 лет опыта юридической практики, была лидером национальных платформ, защищала конституционные права и свободы граждан Украины, была обличителем коррупции и возглавляла Фонд социального страхования», - заявила Дума в интервью.

Она добавила, что не считает необходимым реагировать на «такие вещи», поскольку заявления об отсутствии опыта - «это просто сказать».

Стоит отметить, что Елену Думу уволили из Фонда социального страхования. Причиной этому стали результаты работы временной комиссии Фонда по изучению вопроса о соблюдении Думой законодательства Украины о труде и общеобязательном государственном социальном страховании за период с 31 января 2020 по 22 апреля 2020 года. Поэтому недаром у антикоррупционных активистов возникли к ее «безумному опыту».

Добавим

В общем, заявления о непрозрачной и неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы звучали уже неоднократно. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Кроме того, более три недели назад все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. На заседании они отметили непрозрачность в работе АРМА и то, что агентство создает искусственные препятствия для осуществления мероприятий общественного контроля за его деятельностью. Также они заявили, что руководство АРМА систематически игнорирует их обращения и в нарушение требований закона не привлекает их к разработке нормативно-правовых актов.

Уже бывший председатель общественного совета при АРМА Игорь Чобитько в комментарии УНН отметил, что после самороспуска общественного совета АРМА вообще осталась без внешнего контроля, а потому нельзя назвать деятельность АРМА прозрачной.