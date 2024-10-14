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Три тижні без громадського контролю: чому діяльність АРМА викликає все більше запитань

Київ • УНН

 • 140127 перегляди

Після саморозпуску громадської ради АРМА три тижні працює без зовнішнього контролю. Експерти закликають до незалежного аудиту для підвищення прозорості та ефективності управління арештованими активами.

Три тижні без громадського контролю: чому діяльність АРМА викликає все більше запитань

Після саморозпуску громадської ради, Агентство з розшуку і менеджменту активів вже три тижні працює без будь-якого зовнішнього контролю, що збільшує ризики непрозорого управління арештованим майном та можливих корупційних зловживань, пише УНН.

Деталі

Три тижні тому всі члени громадської ради при АРМА склали свої повноваження. На засіданні вони наголосили на непророзості у роботі АРМА та на тому, що агентство створює штучні перешкоди для здійснення заходів громадського контролю за його діяльністю. Також вони заявили, що керівництво АРМА систематично ігнорує їхні звернення та в порушення вимог закону не залучає їх до опрацювання нормативно-правових актів.

Вже колишній голова громадської ради при АРМА Ігор Чобітько в коментарі УНН наголосив, що після саморозпуску громадської ради АРМА взагалі залишилася без зовнішнього контролю, а тому не можна називати діяльність АРМА прозорою.

Така ситуація викликає занепокоєння, адже про неефективну роботу АРМА та його очільниці Олени Думи постійно говорять експерти. На сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.

Окрім того, експерти звертали увагу на те, що політична незалежність роботи АРМА під керівництвом Олени Думи викликає сумніви.

Зокрема, нещодавно стало відомо про можливі кулуарні домовленості, що мають місце в АРМА під керівництвом Олени Думи. За інформацією поінформованих джерел УНН, близький соратник колишнього заступника глави адміністрації президента віктора януковича Андрія Портнова – юрист та екснардеп Валерій Писаренко регулярно приїздить у центральний офіс АРМА у Києві на зустрічі особисто з Оленою Думою. Мета його візиті нібито полягає в обговоренні передачі великих арештованих активів на користь певних впливових осіб, зокрема Юлії Тимошенко. Серед таких активів опинився, наприклад, столичний ТРЦ "Гулівер".

Відразу після публікації цього матеріалу в АРМА поспішили відмежуватися від цих візитів. Заявили, що у журналі відвідувачів з прізвищем і ім’ям Валерій Писаренко немає, а Олена Дума взагалі "не знайома" з екснардепом.

Однак, забули вказати, що в їхній головний офіс можна увійти ще через чотири "чорні" входи та залізти через вікно по через двом пожежним драбинам, на яких немає журналів відвідувань та охорони.

Одним з інструментів, який може покращити ситуацію з управлінням арештованими активами та визначити проблеми в роботі АРМА є зовнішній незалежний аудит.

Провести його вимагають, зокрема, антикорупційні експерти. Адже, як заявляв юридичний радник Transparency International Ukraine Павло Демчук, повноцінний зовнішній аудит в АРМА ще жодного разу ще не проводився.

Проведення аудиту дозволить не лише оцінити поточну роботу агентства, а й виявити системні проблеми. Такий крок важливий для відновлення довіри громадськості та забезпечення прозорості у сфері управління арештованими активами. Незалежний аудит повинен стати пріоритетом для уряду, аби уникнути подальших скандалів і зміцнити антикорупційну політику України.

Відсутність громадського контролю підсилює ризики недобросовісної діяльності АРМА, а зволікання з аудитом лише поглиблює цю проблему.

Збитки на понад 557 мільйонів: адвокат розкритикував керівництво АРМА за провали в управлінні активами07.10.24, 17:26 • 117068 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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