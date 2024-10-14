Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

После самороспуска общественного совета, Агентство по розыску и менеджменту активов уже три недели работает без какого-либо внешнего контроля, что увеличивает риски непрозрачного управления арестованным имуществом и возможных коррупционных злоупотреблений, пишет УНН.

Детали

Три недели назад все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. На заседании они отметили непрозрачность в работе АРМА и то, что агентство создает искусственные препятствия для осуществления мероприятий общественного контроля за его деятельностью. Также они заявили, что руководство АРМА систематически игнорирует их обращения и в нарушение требований закона не привлекает их к разработке нормативно-правовых актов.

Уже бывший председатель общественного совета при АРМА Игорь Чобитько в комментарии УНН отметил, что после самороспуска общественного совета АРМА вообще осталась без внешнего контроля, а потому нельзя называть деятельность АРМА прозрачной.

Такая ситуация вызывает беспокойство, ведь о неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы постоянно говорят эксперты. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Кроме того, эксперты обращали внимание на то, что политическая независимость работы АРМА под руководством Елены Думы вызывает сомнения.

В частности, недавно стало известно о возможных кулуарных договоренностях, имеющих место в АРМА под руководством Елены Думы. По информации информированных источников УНН, близкий соратник бывшего заместителя главы администрации президента виктора Януковича Андрея Портнова - юрист и экс-нардеп Валерий Писаренко регулярно приезжает в центральный офис АРМА в Киеве на встречи лично с Еленой Думой. Цель его визита якобы заключается в обсуждении передачи крупных арестованных активов в пользу определенных влиятельных лиц, в частности Юлии Тимошенко. Среди таких активов оказался, например, столичный ТРЦ «Гулливер».

Сразу после публикации этого материала в АРМА поспешили отмежеваться от этих визитов. Заявили, что в журнале посетителей с фамилией и именем Валерий Писаренко нет, а Елена Дума вообще «не знакома» с экс-нардепом.

Однако, забыли указать, что в их главный офис можно войти еще через четыре «черных» входа и залезть через окно по двум пожарным лестницам, на которых нет журналов посещений и охраны.

Одним из инструментов, который может улучшить ситуацию с управлением арестованными активами и определить проблемы в работе АРМА является внешний независимый аудит.

Провести его требуют, в частности, антикоррупционные эксперты. Ведь, как заявлял юридический советник Transparency International Ukraine Павел Демчук, полноценный внешний аудит в АРМА еще ни разу еще не проводился.

Проведение аудита позволит не только оценить текущую работу агентства, но и выявить системные проблемы. Такой шаг важен для восстановления доверия общественности и обеспечения прозрачности в сфере управления арестованными активами. Независимый аудит должен стать приоритетом для правительства, чтобы избежать дальнейших скандалов и укрепить антикоррупционную политику Украины.

Отсутствие общественного контроля усиливает риски недобросовестной деятельности АРМА, а промедление с аудитом только усугубляет эту проблему.

Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами