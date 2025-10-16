$41.760.01
Ексклюзив
09:20 • 134 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
07:59 • 7882 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
07:53 • 17349 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
07:17 • 12912 перегляди
10 областей та Київ зіткнулися з аварійними відключеннями світла - Укренерго
05:41 • 23543 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 22751 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 20957 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 33235 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 53555 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 52384 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
Рубрики
Секретар Одеської міськради став тимчасовим очільником міста: що відомо про Ігоря Коваля

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Ігор Коваль, секретар Одеської міської ради, приступив до виконання обов'язків Одеського міського голови з 16 жовтня 2025 року. Це сталося після припинення громадянства України Геннадія Труханова.

Секретар Одеської міськради став тимчасовим очільником міста: що відомо про Ігоря Коваля

У Одесі тимчасово виконуючим обов’язки голови міської ради став її секретар Ігор Коваль. Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження, опубліковане на сайті Одеської міської ради.

Деталі

Відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" приступаю до виконання обов'язків Одеського міського голови з 16 жовтня 2025 року

- йдеться в розпорядженні.

Хто такий Ігор Коваль

Він народився 27 лютого 1955 року в Одесі. Закінчив середню школу №3 (Маріїнська гімназія) у 1972 році. У 1978 році закінчив історичний факультет Одеського державного університету імені Мечникова за спеціальністю "Історик, викладач історії та суспільствознавства".

У 1982 році захистив кандидатську дисертацію в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка. Також захистив докторську дисертацію і отримав вчений ступінь доктора політичних наук, а далі став професором.

Працював секретарем комітету комсомолу університету і водночас асистентом кафедри нової та новітньої історії. Також був секретарем Одеського обкому комсомолу з ідеологічних питань, старшим викладачем, доцентом кафедри нової та новітньої історії, виконував обов’язки заступника декана історичного факультету.

У 2010 році був обраний ректором Одеського національного університету. До того був радником голови Одеської обласної державної адміністрації (1998-2004).

У 2020 році став секретарем Одеської міської ради дев'ятого скликання.

Нагадаємо

14 жовтня міському голові Одеси Геннадію Труханову за матеріалами Служби безпеки України припинено громадянство України.

У відповідь Труханов заявив, що не має російського громадянства. Він додав, що готує позови до судів України та Європейського суду з прав людини.

Також УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський утворив Одеську міську військову адміністрацію і призначив її очільником Сергія Лисака, який до цього очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Геннадій Труханов
Сергій Лисак
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна
Одеса