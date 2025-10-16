Секретар Одеської міськради став тимчасовим очільником міста: що відомо про Ігоря Коваля
Київ • УНН
Ігор Коваль, секретар Одеської міської ради, приступив до виконання обов'язків Одеського міського голови з 16 жовтня 2025 року. Це сталося після припинення громадянства України Геннадія Труханова.
У Одесі тимчасово виконуючим обов’язки голови міської ради став її секретар Ігор Коваль. Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження, опубліковане на сайті Одеської міської ради.
Деталі
Відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" приступаю до виконання обов'язків Одеського міського голови з 16 жовтня 2025 року
Хто такий Ігор Коваль
Він народився 27 лютого 1955 року в Одесі. Закінчив середню школу №3 (Маріїнська гімназія) у 1972 році. У 1978 році закінчив історичний факультет Одеського державного університету імені Мечникова за спеціальністю "Історик, викладач історії та суспільствознавства".
У 1982 році захистив кандидатську дисертацію в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка. Також захистив докторську дисертацію і отримав вчений ступінь доктора політичних наук, а далі став професором.
Працював секретарем комітету комсомолу університету і водночас асистентом кафедри нової та новітньої історії. Також був секретарем Одеського обкому комсомолу з ідеологічних питань, старшим викладачем, доцентом кафедри нової та новітньої історії, виконував обов’язки заступника декана історичного факультету.
У 2010 році був обраний ректором Одеського національного університету. До того був радником голови Одеської обласної державної адміністрації (1998-2004).
У 2020 році став секретарем Одеської міської ради дев'ятого скликання.
Нагадаємо
14 жовтня міському голові Одеси Геннадію Труханову за матеріалами Служби безпеки України припинено громадянство України.
У відповідь Труханов заявив, що не має російського громадянства. Він додав, що готує позови до судів України та Європейського суду з прав людини.
Також УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський утворив Одеську міську військову адміністрацію і призначив її очільником Сергія Лисака, який до цього очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію.