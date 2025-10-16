Секретарь Одесского горсовета стал временным главой города: что известно об Игоре Ковале
Киев • УНН
Игорь Коваль, секретарь Одесского городского совета, приступил к исполнению обязанностей Одесского городского головы с 16 октября 2025 года. Это произошло после прекращения гражданства Украины Геннадия Труханова.
В Одессе временно исполняющим обязанности председателя городского совета стал ее секретарь Игорь Коваль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение, опубликованное на сайте Одесского городского совета.
Детали
В соответствии с частью второй статьи 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" приступаю к исполнению обязанностей Одесского городского головы с 16 октября 2025 года
Кто такой Игорь Коваль
Он родился 27 февраля 1955 года в Одессе. Окончил среднюю школу №3 (Мариинская гимназия) в 1972 году. В 1978 году окончил исторический факультет Одесского государственного университета имени Мечникова по специальности "Историк, преподаватель истории и обществоведения".
В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию в Киевском государственном университете имени Тараса Шевченко. Также защитил докторскую диссертацию и получил ученую степень доктора политических наук, а затем стал профессором.
Работал секретарем комитета комсомола университета и одновременно ассистентом кафедры новой и новейшей истории. Также был секретарем Одесского обкома комсомола по идеологическим вопросам, старшим преподавателем, доцентом кафедры новой и новейшей истории, исполнял обязанности заместителя декана исторического факультета.
В 2010 году был избран ректором Одесского национального университета. До этого был советником председателя Одесской областной государственной администрации (1998-2004).
В 2020 году стал секретарем Одесского городского совета девятого созыва.
Напомним
14 октября городскому голове Одессы Геннадию Труханову по материалам Службы безопасности Украины прекращено гражданство Украины.
В ответ Труханов заявил, что не имеет российского гражданства. Он добавил, что готовит иски в суды Украины и Европейский суд по правам человека.
Также УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский создал Одесскую городскую военную администрацию и назначил ее главой Сергея Лысака, который до этого возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.