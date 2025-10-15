$41.750.14
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака

Київ • УНН

 • 5668 перегляди

Президент України Володимир Зеленський 15 жовтня 2025 року призначив Сергія Лисака начальником Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області. Це закріплено розпорядженням №119/2025-РП.

Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака

Президент України Володимир Зеленський утворив Одеську міську військову адміністрацію і призначив її очільником Сергія Лисака, який до цього очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію, ідеться в указах і розпорядженні Президента від 15 жовтня, пише УНН.

Деталі

Указом №787/2025 Президент звільнив Сергія Лисака з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації "згідно з поданою ним заявою".

Тимчасово виконання обов’язків голови Дніпропетровської ОДА, за указом Президента №788/2025, покладено на Владислава Гайваненка. 

Указом №789/2025 Президент Володимир Зеленський постановив "утворити Одеську міську військову адміністрацію Одеського району Одеської області".

Генеральному штабу ЗСУ, Одеській ОДА доручено здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Призначити Лисака Сергія Петровича начальником Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області

- ідеться у президентському розпорядженні №119/2025-рп.

Перед цим голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вніс подання про створення військової адміністрації в Одесі. 

"Щодо життєдіяльності міста Одеса. Місто працює, сьогодні була робоча зустріч з секретарем міської ради, першим заступником. Усе працює в штатному режимі. Щоб не затягувати процес, мною було внесено подання на створення військової адміністрації. Це дає можливість начальнику новоствореної адміністрації більше повноважень, він буде миттєво реагувати на виклики, які виникають під час війни. Місто працює в штатному режимі", - заявив Кіпер в ефірі телемарафону.

На запитання щодо призначення Лисака очолювати МВА, Кіпер відповів: "Так, дійсно. (...) Є рішення військового командування щодо того, щоб саме цю посаду зайняла людина, яка народилася в Одесі, досвідчений офіцер, бойовий генерал, який має бойовий досвід".

Що відомо про Сергія Лисака

Лисак брав участь у 2014-2015 та 2017 роках в АТО.

Працював начальником УСБУ в Житомирській області з травня 2020 року по липень 2022 року.

У березні 2022 року отримав звання бригадний генерал.

З липня 2022 року по лютий 2023 року був начальником УСБУ на Дніпропетровщині.

У 2023 році був призначений указом Президента головою Дніпропетровської ОВА.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що найближчим часом він призначить керівника Одеської військової адміністрації.

Зеленський відповів на петицію щодо військової адміністрації в Одесі14.10.25, 15:37

Контекст

14 жовтня меру Одеси Геннадію Труханову за матеріалами Служби безпеки України припинено громадянство України.

Геннадій Труханов заявляв, що не має російського громадянства. Він додав, що готує позови до судів України та Європейського суду з прав людини.

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Сергій Лисак
Одеська область
Володимир Зеленський
Одеса