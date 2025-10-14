Зеленський відповів на петицію щодо військової адміністрації в Одесі
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про створення військової адміністрації в Одесі, подану після негоди 30 вересня, в якій загинули 10 людей. Він зазначив, що подання про створення військових адміністрацій не надходило, а ле доручив перевірити ситуацію.
Деталі
"Рішення про утворення військових адміністрацій приймається Президентом України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування. Досі відповідні подання не вносились", - відповів Зеленський.
Разом з тим, Президент звернувся до Головнокомандувача Збройними силами України Олександра Сирського та голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера з проханням перевірити ситуацію і, за наявності підстав, вжити необхідних заходів.
Також Зеленський пообіцяв поінформувати автора петиції про результати розгляду порушених питань.
Доповнення
Менш ніж за 24 години понад 25 тисяч українців підтримали електронну петицію із закликом позбавити українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. Документ було оприлюднено 13 жовтня на офіційному сайті президента України. Це означає, що тепер її має розглянути Президент Зеленський.