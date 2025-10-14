Зеленский ответил на петицию о военной администрации в Одессе
Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о создании военной администрации в Одессе, поданную после непогоды 30 сентября, в которой погибли 10 человек. Он отметил, что представления о создании военных администраций не поступало, но поручил проверить ситуацию.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о создании в Одессе военной администрации. Петиция, поданная после непогоды 30 сентября, в которой погибли 10 человек, набрала необходимые 25 тысяч голосов, пишет УНН со ссылкой на сайт электронных петиций.
"Решение о создании военных администраций принимается Президентом Украины по представлению областных государственных администраций или военного командования. До сих пор соответствующие представления не вносились", - ответил Зеленский.
Вместе с тем, Президент обратился к Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому и главе Одесской областной военной администрации Олегу Киперу с просьбой проверить ситуацию и, при наличии оснований, принять необходимые меры.
Также Зеленский пообещал проинформировать автора петиции о результатах рассмотрения затронутых вопросов.
Менее чем за 24 часа более 25 тысяч украинцев поддержали электронную петицию с призывом лишить украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Документ был обнародован 13 октября на официальном сайте президента Украины. Это означает, что теперь ее должен рассмотреть Президент Зеленский.