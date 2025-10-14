Петиція про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова за добу зібрала 25 тисяч підписів

Менш ніж за 24 години понад 25 тисяч українців підтримали електронну петицію із закликом позбавити українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. Документ було оприлюднено 13 жовтня на офіційному сайті президента України, що означає – тепер її має розглянути Володимир Зеленський. Про це пише УНН.

Деталі

Автори звернення посилаються на численні журналістські розслідування, у яких згадується про можливу наявність у Труханова подвійного громадянства – українського та російського. Вони вимагають, щоб це питання було офіційно перевірено і, в разі підтвердження, ухвалено рішення про припинення українського паспорта чиновника.

У відкритих джерелах неодноразово з’являлися матеріали журналістських розслідувань, які містять дані про наявність у Геннадія Труханова паспорта громадянина російської федерації та російського податкового номера. Ці факти свідчать, що Геннадій Труханов має подвійне громадянство, що суперечить Конституції України, яка встановлює принцип єдиного громадянства – йдеться у тексті петиції.

Сам Геннадій Труханов напередодні публікації петиції рішуче заперечив такі звинувачення та заявив, що це провокація, а сам він не має громадянства рф.

З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії

Він також повідомив, що питання може бути розглянуте комісією при президентові України, проте на момент заяви жодних офіційних документів із цього приводу до міськради не надходило. В Одеській мерії підтвердили, що Труханов перебуває в місті й продовжує виконувати свої обов’язки.

Контекст

Підозри щодо можливого подвійного громадянства Геннадія Труханова з’явилися ще у 2014 році, коли він уперше балотувався на посаду міського голови Одеси. У 2014 році "Українська правда" опублікувала матеріал, де йшлося, що Труханов нібито має паспорт громадянина росії з пропискою в Сергієвому Посаді, отриманий у 2003 році. Сам він назвав документ підробкою й заявив, що це політична атака конкурентів.

У 2016 році у "Панамських документах" Труханова згадували як громадянина рф, пов’язаного з офшорними компаніями. СБУ тоді ініціювала перевірку, однак прямих доказів не знайшла.Ч. Кабмін спростив оформлення документів для захисників-негромадян України та їхніх родин: коли зміни почнуть діяти.

Коломойському не повернуть паспорт України: Верховний Суд поставив крапку у справі

Пізніше прокуратура припускала, що мер може мати паспорт росії або Греції, але Труханов заявив у суді, що він – громадянин лише України. У 2019 році стало відомо, що Труханов звертався до російського суду з позовом про визнання російського паспорта недійсним, який суд задовольнив.

2023 рік: у розмові з Радіо Свобода мер назвав усі заяви про подвійне громадянство "політичними іграми".

Активіст Сергій Стерненко у 2024 році заявив, що має дані про чинне російське громадянство Труханова, але відмовився розкрити джерела. Сам мер знову назвав ці звинувачення безпідставними.

Після того як петиція швидко набрала необхідні 25 тисяч підписів, Адміністрація президента зобов’язана розглянути її протягом 10 робочих днів. Якщо президент визнає аргументи обґрунтованими, питання може бути передано на розгляд комісії з питань громадянства при Офісі президента.

Трамп просить Верховний суд обмежити видачу громадянства за правом народження