Петиция о лишении гражданства мэра Одессы Труханова за сутки собрала 25 тысяч подписей

Менее чем за 24 часа более 25 тысяч украинцев поддержали электронную петицию с призывом лишить украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Документ был обнародован 13 октября на официальном сайте президента Украины, что означает – теперь его должен рассмотреть Владимир Зеленский. Об этом пишет УНН.

Подробности

Авторы обращения ссылаются на многочисленные журналистские расследования, в которых упоминается о возможном наличии у Труханова двойного гражданства – украинского и российского. Они требуют, чтобы этот вопрос был официально проверен и, в случае подтверждения, принято решение о прекращении украинского паспорта чиновника.

В открытых источниках неоднократно появлялись материалы журналистских расследований, содержащие данные о наличии у Геннадия Труханова паспорта гражданина Российской Федерации и российского налогового номера. Эти факты свидетельствуют, что Геннадий Труханов имеет двойное гражданство, что противоречит Конституции Украины, которая устанавливает принцип единого гражданства – говорится в тексте петиции.

Сам Геннадий Труханов накануне публикации петиции решительно опроверг такие обвинения и заявил, что это провокация, а сам он не имеет гражданства РФ.

С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии

Он также сообщил, что вопрос может быть рассмотрен комиссией при президенте Украины, однако на момент заявления никаких официальных документов по этому поводу в горсовет не поступало. В Одесской мэрии подтвердили, что Труханов находится в городе и продолжает исполнять свои обязанности.

Контекст

Подозрения относительно возможного двойного гражданства Геннадия Труханова появились еще в 2014 году, когда он впервые баллотировался на должность городского головы Одессы. В 2014 году "Украинская правда" опубликовала материал, где говорилось, что Труханов якобы имеет паспорт гражданина России с пропиской в Сергиевом Посаде, полученный в 2003 году. Сам он назвал документ подделкой и заявил, что это политическая атака конкурентов.

В 2016 году в "Панамских документах" Труханова упоминали как гражданина РФ, связанного с оффшорными компаниями. СБУ тогда инициировала проверку, однако прямых доказательств не нашла. Кабмин упростил оформление документов для защитников-неграждан Украины и их семей: когда изменения начнут действовать.

Коломойскому не вернут паспорт Украины: Верховный Суд поставил точку в деле

Позже прокуратура предполагала, что мэр может иметь паспорт России или Греции, но Труханов заявил в суде, что он – гражданин только Украины. В 2019 году стало известно, что Труханов обращался в российский суд с иском о признании российского паспорта недействительным, который суд удовлетворил.

2023 год: в разговоре с Радио Свобода мэр назвал все заявления о двойном гражданстве "политическими играми".

Активист Сергей Стерненко в 2024 году заявил, что имеет данные о действующем российском гражданстве Труханова, но отказался раскрыть источники. Сам мэр снова назвал эти обвинения безосновательными.

После того как петиция быстро набрала необходимые 25 тысяч подписей, Администрация президента обязана рассмотреть ее в течение 10 рабочих дней. Если президент признает аргументы обоснованными, вопрос может быть передан на рассмотрение комиссии по вопросам гражданства при Офисе президента.

Трамп просит Верховный суд ограничить выдачу гражданства по праву рождения