Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Петер Сийярто
Рустем Умеров
Денис Шмыгаль
Украина
Венгрия
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Дания
Трамп просит Верховный суд ограничить выдачу гражданства по праву рождения

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Дональд Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой поддержать его инициативу отменить автоматическое гражданство по праву рождения. Это оспаривает 14-ю поправку к Конституции, которая предоставляет гражданство почти всем, кто родился на территории США.

Трамп просит Верховный суд ограничить выдачу гражданства по праву рождения

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой поддержать его инициативу отменить автоматическое гражданство по праву рождения, ставя под сомнение конституционное право, которое более века считалось незыблемым. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Апелляция будет проверять исполнительный указ Трампа, который суды низшей инстанции единогласно признали противоречащим Конституции, федеральному иммиграционному законодательству и прецедентам Верховного Суда.

Как пишет издание, Трамп пытается отказаться от трактовки 14-й поправки к Конституции, предоставляющей гражданство почти всем, кто родился на территории США. Он предлагает ограничить это право только детьми, у которых хотя бы один из родителей является гражданином США или имеет грин-карту. Это означает, что даже новорожденные дети людей с временными визами автоматически американцами не станут.

Отмечается, что 14-я поправка, ратифицированная в 1868 году после Гражданской войны, предоставляет гражданство любому человеку, родившемуся в США, и "подпадающему под их юрисдикцию".

Положение было принято, чтобы предоставить гражданство недавно освобожденным рабам и их детям, а не детям иностранцев, временно находящихся в США, или детей нелегальных иммигрантов

- заявил Верховному Суду США генеральный советник администрации, главный юрист по делам суда Д. Джон Саур.

По информации Bloomberg, Трамп оспаривает решение федерального апелляционного суда, который отметил, что администрация опиралась на "натянутое и новаторское толкование Конституции".

Представитель генерального прокурора Вашингтона Ника Брауна отказался комментировать представление Трампа.

Справочно

Указ, подписанный Трампом 20 января – в первый день его президентства – предусматривает, что дети, рожденные в США, не будут считаться гражданами, если хотя бы один из родителей не является гражданином. Значительная часть юристов считают, что этот документ противоречит 14-й поправке Конституции США.

По мнению Трампа, 14-я поправка к Конституции США, которая гарантирует гражданство всем, кто родился на территории страны, "не имела ничего общего с нелегальной иммиграцией", а была принята после Гражданской войны 1861–1865 годов с целью защиты детей освобожденных рабов.

В марте администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой разрешить частичную реализацию плана по отмене гражданства по праву рождения для детей иммигрантов и иностранных туристов.

Напомним

Федеральный суд в Нью-Гэмпшире временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа, который отменяет автоматическое предоставление гражданства детям, рожденным в Соединенных Штатах.

