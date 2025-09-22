$41.250.00
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Дональд Трамп представил "золотую карту" и Trump Platinum Card, позволяющие получить право на проживание и работу в США за инвестиции от 1 до 5 миллионов долларов. Эта инициатива должна привлечь более 100 миллиардов долларов в американский бюджет.

"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?

В мировой экономике давно принято сочетать политику, финансы и инвестиционные инструменты. Некоторые страны уже давно практикуют предоставление права на проживание или даже гражданства в обмен на инвестиции, вместо длительных бюрократических процедур. Вот и США объявили о запуске иммиграционной программы, которая позволяет быстро получить право на проживание и работу в США за $1 млн для физических лиц или $2 млн за каждого сотрудника для корпораций. Что такое "золотая карта" и Trump Platinum Card и почему этот опыт важен для Украины рассказала УНН финтехэксперт и соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Президент США Дональд Трамп на днях представил новые финансовые продукты – "золотая карта" и Trump Platinum Card. Это не только платежное средство, но и, как оказалось, элемент широкой инвестиционной стратегии американских властей.

Запущенная Трампом иммиграционная программа, или золотая карта, предоставляет право на получение гражданства США за $1 млн для физических лиц или $2 млн за каждого сотрудника для корпораций.

Министр торговли Говард Латник сообщил, что администрация Трампа планирует сначала выдать 80 тысяч таких карт, и в дальнейшем будет оценивать эту модель и может постепенно отказаться от других виз.

По словам Трампа, эта инициатива позволит привлечь более $100 млрд поступлений в американский бюджет, которые власти планируют направить на снижение налогов, развитие экономики и сокращение госдолга. Кроме того, новая иммиграционная программа позволит заменить хаотичную иммиграцию системой, выгодной для американских налогоплательщиков.

Кроме того, TRUMP PLATINUM CARD будет предусматривать также премиум вариант для инвесторов. За $5 млн она позволит находиться в США до 270 дней в году без уплаты налогов с доходов, полученных за пределами страны. Однако внедрение этого инструмента будет не таким быстрым, ведь требует согласия Конгресса США.

По словам финтехэксперта Елены Соседки, запуск подобных инструментов позволяет не просто аккумулировать средства, но и создавать сообщество инвесторов, вовлеченных в развитие конкретных проектов. В случае США – речь идет о внутренних инвестициях в финансовую систему и экономику, ведь TRUMP PLATINUM CARD предлагает ряд эксклюзивных возможностей.

Инвестиционная логика

"Золотая карта" представлена как больше, чем банковская карта. Она работает как символ причастности к определенному экономическому и политическому курсу страны. Такая модель апеллирует к патриотическим настроениям инвесторов и сочетает финансовые сервисы с репутационной составляющей. Огромным бонусом здесь становится возможность получения гражданства США и освобождение от налогообложения

- отметила Елена Соседка.

Она добавила, что представленный Дональдом Трампом инструмент – это пример превращения финансового продукта в бренд, аккумулирующий инвестиции в экономику страны. Известно, что в США всегда был наплыв мигрантов и американские власти нашли способ пополнения бюджета.

На самом деле это не какой-то новый механизм. Что-то подобное уже давно действует в других странах. Например, с помощью "золотых виз" или гражданства за инвестиции некоторые страны ЕС, такие как Португалия, Кипр или Мальта, привлекают дополнительные средства в свои бюджеты

- отметила Елена Соседка.

Пример для Украины

По подсчетам Правительства Украины, Группы Всемирного банка, Европейской Комиссии и ООН по состоянию на 31 декабря 2024 года общая стоимость восстановления и реконструкции нашей страны достигала 524 миллиардов долларов. Из них только на расчистку остатков разрушений требуется 13 миллиардов долларов. Эта цифра постоянно увеличивается, ведь война продолжается и Россия продолжает уничтожать украинскую инфраструктуру.

Опыт США может стать релевантным для Украины после завершения войны, считает Елена Соседка.

Для послевоенной Украины главной задачей станет мобилизация внутренних и внешних инвестиций для восстановления экономики. Нам потребуются не только классические механизмы – облигации или кредиты, но и инновационные продукты, формирующие у людей чувство причастности к восстановлению. Пример "золотой карты" в США показывает, что финансовый инструмент может быть одновременно эмоциональным брендом и каналом привлечения капитала

- говорит эксперт.

По мнению Елены Соседки, карта как символ восстановления страны могла бы работать в Украине на нескольких уровнях.

Например, владельцы этого финансового инструмента могли бы получить доступ к специальным инвестиционным программам в восстановление инфраструктуры или строительство жилья.

Часть средств, хранящихся на карте, может направляться на благотворительные проекты, а также развитие обороны.

Такая карта будет формировать у ее владельцев чувство статуса, принадлежности к сообществу, которое поддерживает восстановление страны, да еще и с дополнительными бонусами. Конечно, над суммой еще нужно подумать, возможно стоило бы закладывать не 1 и 5 миллионов долларов, как это в США, а немного более низкие суммы

- считает Елена Соседка.

В то же время, по ее словам, ключевыми условиями работы такого инструмента должны быть прозрачность и контроль за использованием средств. Такой подход, убеждена финтехэксперт, позволил бы государству и бизнесу привлекать дополнительные средства, частный капитал, без необходимости больших внешних заимствований.

Не доноры, а инвесторы

У нас есть миллионы украинцев за границей, а также международных партнеров, которые хотят помочь Украине. Например, благотворительность - это обычно разовая поддержка. Если же мы предложим им инструмент вроде "украинской золотой карты", то они будут чувствовать себя не просто донорами, а полноценными инвесторами в восстановление нашего государства. Для них это будет совершенно другой уровень причастности, ведь они будут чувствовать, что их деньги работают на новые школы, больницы, дороги или технологии для Украины

- добавила Елена Соседка.

Украина уже входит в число мировых лидеров по скорости развития финтеха, поэтому у нас есть все шансы создать собственный продукт этого типа, убеждена финтехэксперт. Ведь украинцы охотно покупают военные облигации, донатят на армию, участвуют в краудфандинговых кампаниях. Следующим логическим шагом может стать создание финансового инструмента, который объединит удобство банковской карты с возможностью инвестировать в восстановление страны. "Это может стать украинским аналогом Trump Platinum Card и позволит дополнительно привлекать в бюджет иностранные инвестиции", – добавляет Елена Соседка.

Украинский аналог иммиграционной политики США может стать частью большой экономической стратегии Украины после завершения войны, которая объединит инновационный финтех и национальную идею восстановления.

Уже сейчас понятно, что восстанавливать страну нам придется всем миром, и важно, чтобы каждый инвестор чувствовал, что его вклад – это кирпич в фундаменте будущей сильной Украины

- резюмировала Елена Соседка.

Лилия Подоляк

