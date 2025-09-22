"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?

У світовій економіці давно заведено поєднувати політику, фінанси та інвестиційні інструменти. Деякі країни вже давно практикують надання права на проживання чи навіть громадянства в обмін на інвестиції, замість тривалих бюрократичних процедур. Ось і США оголосили про запуск імміграційної програми, яка дозволяє швидко отримати право на проживання та роботу у США за $1 млн для фізичних осіб або $2 млн за кожного працівника для корпорацій. Що таке "золота картка" та Trump Platinum Card та чому цей досвід важливий для України розповіла УНН фінтехекспертка та співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

Президент США Дональд Трамп днями представив нові фінансові продукти – "золота картка" та Trump Platinum Card. Це не лише платіжний засіб, а й, як виявилося, елемент широкої інвестиційної стратегії американської влади.

Започаткована Трампом імміграційна програма або ж золота картка, надає право на отримання громадянства США за $1 млн для фізичних осіб або $2 млн за кожного працівника для корпорацій.

Міністр торгівлі Говард Латнік повідомив, що адміністрація Трампа планує спочатку надати 80 тисяч таких карток, і в подальшому буде оцінювати цю модель і може поступово відмовитися від інших віз.

За словами Трампа, ця ініціатива дозволить залучити понад $100 млрд надходжень до американського бюджету, які влада планує спрямувати на зниження податків, розвиток економіки та скорочення держборгу. Крім того, нова імміграційна програма дозволить замінити хаотичну імміграцію системою, вигідною для американських платників податків.

Крім того, TRUMP PLATINUM CARD передбачатиме також преміум варіант для інвесторів. За $5 млн вона дозволить перебувати у США до 270 днів на рік без сплати податків із доходів, отриманих за межами країни. Однак впровадження цього інструменту буде не таким швидким, адже потребує згоди Конгресу США.

За словами фінтехекспертки Олени Сосєдки, запуск подібних інструментів дозволяє не просто акумулювати кошти, а й створювати спільноту інвесторів, залучених у розвиток конкретних проєктів. У випадку США – йдеться про внутрішні інвестиції у фінансову систему та економіку, адже TRUMP PLATINUM CARD пропонує низку ексклюзивних можливостей.

Інвестиційна логіка

Золота картка" представлена як більше, ніж банківська картка. Вона працює як символ причетності до певного економічного та політичного курсу країни. Така модель апелює до патріотичних настроїв інвесторів та поєднує фінансові сервіси з репутаційною складовою. Величезним бонусом тут стає можливість отримання громадянства США та звільнення від оподаткування - зазначила Олена Сосєдка.

Вона додала, що представлений Дональдом Трампом інструмент – це приклад перетворення фінансового продукту у бренд, що акумулює інвестиції в економіку країни. Відомо, що в США завжди був наплив мігрантів і американська влада знайшла спосіб поповнення бюджету.

Насправді це не якийсь новий механізм. Щось подібне вже давно діє в інших країнах. Наприклад, за допомогою "золотих віз" чи громадянства за інвестиції деякі країни ЄС, як от Португалія, Кіпр чи Мальта, залучають додаткові кошти у свої бюджети - зазначила Олена Сосєдка.

Приклад для України

За підрахунками Уряду України, Групи Світового банку, Європейської Комісії та ООН станом на 31 грудня 2024 року загальна вартість відбудови та відновлення нашої країни сягала 524 мільярдів доларів. З них тільки на розчищення залишків руйнувань потрібно 13 мільярдів доларів. Ця цифра постійно збільшується, адже війна триває і росія продовжує знищувати українську інфраструктуру.

Досвід США може стати релевантним для України після завершення війни, вважає Олена Сосєдка.

Для повоєнної України головним завданням стане мобілізація внутрішніх і зовнішніх інвестицій для відновлення економіки. Нам будуть потрібні не лише класичні механізми – облігації чи кредити, а й інноваційні продукти, що формують у людей відчуття причетності до відбудови. Приклад "золотої картки" у США показує, що фінансовий інструмент може бути водночас емоційним брендом і каналом залучення капіталу - каже експертка.

На думку Олени Сосєдки, картка як символ відновлення країни могла б працювати в Україні на кількох рівнях.

Наприклад, власники цього фінансового інструменту могли б отримати доступ до спеціальних інвестиційних програм у відновлення інфраструктури чи будівництво житла.

Частина коштів, які зберігаються на картці може спрямовуватись на благодійні проєкти, а також розвиток оборони.

Така карта формуватиме у її власників відчуття статусу, приналежності до спільноти, яка підтримує відновлення країни, та ще й з додатковими бонусами. Звісно, над сумою ще потрібно подумати, можливо варто було б закладати не 1 і 5 мільйонів доларів, як це у США, а трохи нижчі суми - вважає Олена Сосєдка.

Водночас за її словами, ключовими умовами роботи такого інструменту мають бути прозорість і контроль за використанням коштів. Такий підхід, переконана фінтехекспертка, дозволив би державі та бізнесу залучати додаткові кошти, приватний капітал, без необхідності великих зовнішніх запозичень.

Не донори, а інвестори

Ми маємо мільйони українців за кордоном, а також міжнародних партнерів, які хочуть допомогти Україні. Наприклад, благодійність - це зазвичай разова підтримка. Якщо ж ми запропонуємо їм інструмент на кшталт "української золотої картки", то вони відчуватимуть себе не просто донорами, а повноцінними інвесторами у відновлення нашої держави. Для них це буде зовсім інший рівень причетності, адже відчуватимуть що їх гроші працюють на нові школи, лікарні, дороги чи технології для України - додала Олена Сосєдка.

Україна вже входить до числа світових лідерів за швидкістю розвитку фінтеху, тому у нас є всі шанси створити власний продукт цього типу, переконана фінтехекспертка. Адже Українці охоче купують військові облігації, донатять на армію, беруть участь у краудфандингових кампаніях. Наступним логічним кроком може стати створення фінансового інструменту, який поєднає зручність банківської картки з можливістю інвестувати у відбудову країни. "Це може стати українським аналогом Trump Platinum Card і дозволить додатково залучати в бюджет іноземні інвестиції", – додає Олена Сосєдка.

Український аналог імміграційної політики США може стати частиною великої економічної стратегії України після завершення війни, яка поєднає інноваційний фінтех і національну ідею відбудови.