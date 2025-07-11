Суд заблокував указ Трампа про скасування права на громадянство за народженням - Politico

Федеральний суд у штаті Нью-Гемпшир тимчасово заблокував дію указу президента США Дональда Трампа, який скасовує автоматичне надання громадянства дітям, народженим у Сполучених Штатах. Про це повідомляє Politico, інформує УНН.

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Зазначається, що суддя Джозеф Лаплант відклав рішення на сім днів, аби адміністрація Трампа могла подати термінову апеляцію. Раніше Мін’юст погодився, що указ не набуде чинності до 27 липня.

Лаплант заборонив федеральним імміграційним відомствам, Держдепартаменту, Міністерству сільського господарства та центрам Medicare і Medicaid забезпувати виконання вимог щодо громадянства за правом народження - йдеться у статті.

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Указ, підписаний Трампом 20 січня – у перший день його президентства – передбачає, що діти, народжені в США, не вважатимуться громадянами, якщо хоча б один з батьків не є громадянином. Значна частина юристів вважають, що цей документ суперечить14-й поправці Конституції США.

На думку Трампа, 14-та поправка до Конституції США, яка гарантує громадянство всім, хто народився на території країни, "не мала нічого спільного з нелегальною імміграцією", а була ухвалена після Громадянської війни 1861–1865 років з метою захисту дітей звільнених рабів.

У березні адміністрація Трампа звернулась до Верховного суду з проханням дозволити часткову реалізацію плану щодо скасування громадянства за правом народження для дітей іммігрантів та іноземних туристів.

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