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Суд заблокировал указ Трампа об отмене права на гражданство по рождению - Politico

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Федеральный суд в Нью-Гэмпшире временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа, отменяющий автоматическое предоставление гражданства детям, рожденным в Соединенных Штатах. Решение отложено на семь дней для возможности подачи апелляции.

Суд заблокировал указ Трампа об отмене права на гражданство по рождению - Politico

Федеральный суд в штате Нью-Гэмпшир временно заблокировал действие указа президента США Дональда Трампа, отменяющего автоматическое предоставление гражданства детям, родившимся в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Politico, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что судья Джозеф Лаплант отложил решение на семь дней, чтобы администрация Трампа могла подать срочную апелляцию. Ранее Минюст согласился, что указ не вступит в силу до 27 июля.

Лаплант запретил федеральным иммиграционным ведомствам, Госдепартаменту, Министерству сельского хозяйства и центрам Medicare и Medicaid обеспечивать выполнение требований по гражданству по праву рождения

- говорится в статье.

Справка

Указ, подписанный Трампом 20 января – в первый день его президентства – предусматривает, что дети, рожденные в США, не будут считаться гражданами, если хотя бы один из родителей не является гражданином. Значительная часть юристов считают, что этот документ противоречит 14-й поправке Конституции США.

По мнению Трампа, 14-я поправка к Конституции США, которая гарантирует гражданство всем, кто родился на территории страны, "не имела ничего общего с нелегальной иммиграцией", а была принята после Гражданской войны 1861–1865 годов с целью защиты детей освобожденных рабов.

В марте администрация Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой разрешить частичную реализацию плана по отмене гражданства по праву рождения для детей иммигрантов и иностранных туристов.

Трамп похвастался "золотой картой" за $5 млн со своим лицом, за которую можно купить гражданство США04.04.25, 11:59 • 11644 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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