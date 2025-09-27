$41.490.08
26 вересня, 14:33
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 40782 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 20597 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 20906 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 23366 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 22171 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 37665 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 41608 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 45657 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 29073 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Трамп просить Верховний суд обмежити видачу громадянства за правом народження

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Дональд Трамп звернувся до Верховного суду США з проханням підтримати його ініціативу скасувати автоматичне громадянство за правом народження. Це оскаржує 14-ту поправку до Конституції, яка надає громадянство майже всім, хто народився на території США.

Трамп просить Верховний суд обмежити видачу громадянства за правом народження

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звернувся до Верховного суду США з проханням підтримати його ініціативу скасувати автоматичне громадянство за правом народження, ставлячи під сумнів конституційне право, яке понад століття вважалося непорушним. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Апеляція перевірятиме виконавчий указ Трампа, який суди нижчої інстанції одноголосно визнали таким, що суперечить Конституції, федеральному імміграційному законодавству та прецедентам Верховного Суду.

Як пише видання, Трамп намагається відмовитися від трактування 14-ї поправки до Конституції, що надає громадянство майже всім, хто народився на території США. Він пропонує обмежити це право лише дітьми, у яких хоча б один із батьків є громадянином США або має грін-карту. Це означає, що навіть новонароджені діти людей із тимчасовими візами автоматично американцями не стануть.

Зазначається, що 14-я поправка, ратифікована в 1868 році після Гражданської війни, надає громадянство будь-якій людині, що народилася в США, і "підпадаючому під їх юрисдикцію".

Положення було прийняте, щоб надати громадянство нещодавно звільненим рабам та їхнім дітям, а не дітям іноземців, які тимчасово перебувають у США, або дітей нелегальних іммігрантів

- заявив Верховному Суду США генеральний радник адміністрації, головний юрист у справах суду Д. Джон Саур.

За інформацією Bloomberg, Трамп оскаржує рішення федерального апеляційного суду, який зазначив, що адміністрація спиралася на "натягнуте та новаторське тлумачення Конституції". 

Представник генерального прокурора Вашингтона Ніка Брауна відмовився коментувати подання Трампа.

Довідково

Указ, підписаний Трампом 20 січня – у перший день його президентства – передбачає, що діти, народжені в США, не вважатимуться громадянами, якщо хоча б один з батьків не є громадянином. Значна частина юристів вважають, що цей документ суперечить14-й поправці Конституції США.

На думку Трампа, 14-та поправка до Конституції США, яка гарантує громадянство всім, хто народився на території країни, "не мала нічого спільного з нелегальною імміграцією", а була ухвалена після Громадянської війни 1861–1865 років з метою захисту дітей звільнених рабів.

У березні адміністрація Трампа звернулась до Верховного суду з проханням дозволити часткову реалізацію плану щодо скасування громадянства за правом народження для дітей іммігрантів та іноземних туристів.

Нагадаємо

Федеральний суд у Нью-Гемпширі тимчасово заблокував указ президента США Дональда Трампа, який скасовує автоматичне надання громадянства дітям, народженим у Сполучених Штатах. 

"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?22.09.25, 13:25 • 72644 перегляди

Віта Зеленецька

