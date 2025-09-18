Коломойскому не вернут паспорт Украины: Верховный Суд поставил точку в деле

Верховный Суд окончательно отказал олигарху, бывшему главе Днепропетровской ОГА в возвращении украинского гражданства. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, передает УНН.

Детали

Согласно решению Верховного Суда от 2 апреля 2025 года, речь идет об Игоре Коломойском. Он был признан утратившим гражданство Украины, поскольку в 1995 году он получил гражданство Израиля, будучи совершеннолетним.

Коломойский родился в 1963 году в Днепре (тогда - Днепропетровск). До 1991 года был гражданином СССР, а после провозглашения Независимости Украины стал гражданином нового государства.

В 2022 году Президент Украины Владимир Зеленский тайным указом лишил Игоря Коломойского гражданства Украины. Кроме Коломойского, гражданство забрали у народного депутата от Слуги народа Игоря Васильковского, бизнесмена и бывшего заместителя Коломойского по Днепропетровской ОГА Геннадия Корбана, представителя запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича.

Коломойский оспаривал решение о лишении его украинского гражданства. Он объяснял это тем, что на момент приобретения израильского гражданства законодательство Украины не предусматривало такого основания для утраты гражданства.

В то же время суд отметил, что с 1997 года законодательством Украины добровольное приобретение гражданства другого государства определено как основание для утраты украинского гражданства.

Кроме гражданства Украины и Израиля, у Коломойского было гражданство Кипра, которого его тоже лишили в 2024 году.

Напомним

Международный арбитраж ICSID окончательно прекратил дело по иску компании, связанной с Игорем Коломойским. Олигарх и подконтрольная ему компания требовали от государства Украина вернуть 700 млн долларов США за потерю контроля над авиакомпанией "Аэросвит" - суд отклонил это требование.