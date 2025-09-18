Коломойському не повернуть паспорт України: Верховний Суд поставив крапку у справі

$41.190.02
48.770.12
ukenru
12:49 • 6376 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
10:41 • 13424 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 22322 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 15707 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 15204 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 24524 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 14932 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 44396 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 43573 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33304 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2м/с
55%
752мм
Популярнi новини
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 22070 перегляди
Марк Цукерберг провалив презентацію "окулярів штучного інтелекту" від Meta - ЗМІ18 вересня, 07:02 • 5636 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 20823 перегляди
10-річний хлопчик понад рік доглядав двох братів з генетичним захворюванням: прокуратура ініціювала розслідування щодо соцслужб18 вересня, 09:16 • 11139 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 12611 перегляди
Публікації
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 12668 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
09:39 • 22329 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 20882 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 24527 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 44399 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Андрій Парубій
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Польща
Реклама
УНН Lite
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 22123 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 23580 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 23918 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 22515 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 51865 перегляди
Актуальне
ChatGPT
Економіст (журнал)
Eurofighter Typhoon
Мі-8
E-6 Mercury

Коломойському не повернуть паспорт України: Верховний Суд поставив крапку у справі

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Верховний Суд остаточно відмовив Ігорю Коломойському у поверненні українського громадянства. Його було визнано таким, що втратив громадянство України через набуття громадянств інших держав - Ізраїля і Кіпру.

Коломойському не повернуть паспорт України: Верховний Суд поставив крапку у справі

Верховний Суд остаточно відмовив олігарху, колишньому голові Дніпропетровської ОДА у поверненні українського громадянства. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає УНН.

Деталі

Згідно рішення Верховного Суду від 2 квітня 2025 року, йдеться про Ігоря Коломойського. Його було визнано таким, що втратив громадянство України, оскільки у 1995 році він отримав громадянство Ізраїлю, будучі повнолітньою особою.

Коломойський народився в 1963 році в Дніпрі (тоді - Дніпропетровськ). До 1991 року був громадянином СРСР, а після проголошення Незалежності України став громадянином нової держави.

У 2022 році Президент України Володимир Зеленський таємним указом позбавив Ігоря Коломойського громадянства України. Крім Коломойського, громадянство забрали в народного депутата від Слуги народу Ігоря Васильківського, бізнесмена і колишнього заступника Коломойського по Дніпропетровській ОДА Геннадія Корбана, представника забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича.

Коломойський оскаржував рішення щодо позбавлення його українського громадянства. Він пояснював це тим, що на момент набуття ізраїльського громадянства законодавство України не передбачало такої підстави для втрати громадянства.

Водночас суд зазначив, що з 1997 року законодавством України добровільне набуття громадянства іншої держави визначено як підставу для втрати українського громадянства.

Крім громадянства України та Ізраїлю, у Коломойського було громадянство Кіпру, якого його теж позбавили в 2024 році.

Нагадаємо

Міжнародний арбітраж ICSID остаточно припинив справу за позовом компанії, пов'язаної з Ігорем Коломойським. Олігарх і підконтрольна йому компанія вимагали від держави Україна повернути 700 млн доларів США за втрату контролю над авіакомпанією "Аеросвіт" - суд відхилив цю вимогу.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Ігор Коломойський
Ізраїль
Дніпро (місто)
Володимир Зеленський
Україна
Кіпр