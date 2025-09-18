Коломойському не повернуть паспорт України: Верховний Суд поставив крапку у справі

Верховний Суд остаточно відмовив олігарху, колишньому голові Дніпропетровської ОДА у поверненні українського громадянства. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає УНН.

Деталі

Згідно рішення Верховного Суду від 2 квітня 2025 року, йдеться про Ігоря Коломойського. Його було визнано таким, що втратив громадянство України, оскільки у 1995 році він отримав громадянство Ізраїлю, будучі повнолітньою особою.

Коломойський народився в 1963 році в Дніпрі (тоді - Дніпропетровськ). До 1991 року був громадянином СРСР, а після проголошення Незалежності України став громадянином нової держави.

У 2022 році Президент України Володимир Зеленський таємним указом позбавив Ігоря Коломойського громадянства України. Крім Коломойського, громадянство забрали в народного депутата від Слуги народу Ігоря Васильківського, бізнесмена і колишнього заступника Коломойського по Дніпропетровській ОДА Геннадія Корбана, представника забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича.

Коломойський оскаржував рішення щодо позбавлення його українського громадянства. Він пояснював це тим, що на момент набуття ізраїльського громадянства законодавство України не передбачало такої підстави для втрати громадянства.

Водночас суд зазначив, що з 1997 року законодавством України добровільне набуття громадянства іншої держави визначено як підставу для втрати українського громадянства.

Крім громадянства України та Ізраїлю, у Коломойського було громадянство Кіпру, якого його теж позбавили в 2024 році.

Нагадаємо

Міжнародний арбітраж ICSID остаточно припинив справу за позовом компанії, пов'язаної з Ігорем Коломойським. Олігарх і підконтрольна йому компанія вимагали від держави Україна повернути 700 млн доларів США за втрату контролю над авіакомпанією "Аеросвіт" - суд відхилив цю вимогу.