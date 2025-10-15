$41.750.14
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака

Киев • УНН

 • 3978 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский 15 октября 2025 года назначил Сергея Лысака начальником Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области. Это закреплено распоряжением №119/2025-РП.

Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака

Президент Украины Владимир Зеленский образовал Одесскую городскую военную администрацию и назначил ее главой Сергея Лысака, который до этого возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию, говорится в указах и распоряжении Президента от 15 октября, пишет УНН.

Детали

Указом №787/2025 Президент уволил Сергея Лысака с должности главы Днепропетровской областной государственной администрации "согласно поданному им заявлению".

Временно исполнение обязанностей главы Днепропетровской ОГА, согласно указу Президента №788/2025, возложено на Владислава Гайваненко.

Указом №789/2025 Президент Владимир Зеленский постановил "образовать Одесскую городскую военную администрацию Одесского района Одесской области".

Генеральному штабу ВСУ, Одесской ОГА поручено осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военной администрации. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Назначить Лысака Сергея Петровича начальником Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области

- говорится в президентском распоряжении №119/2025-рп.

Перед этим глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что внес представление о создании военной администрации в Одессе.

"Что касается жизнедеятельности города Одесса. Город работает, сегодня была рабочая встреча с секретарем городского совета, первым заместителем. Все работает в штатном режиме. Чтобы не затягивать процесс, мной было внесено представление на создание военной администрации. Это дает возможность начальнику новосозданной администрации больше полномочий, он будет мгновенно реагировать на вызовы, которые возникают во время войны. Город работает в штатном режиме", - заявил Кипер в эфире телемарафона.

На вопрос о назначении Лысака возглавлять ГВА, Кипер ответил: "Да, действительно. (...) Есть решение военного командования относительно того, чтобы именно эту должность занял человек, который родился в Одессе, опытный офицер, боевой генерал, который имеет боевой опыт".

Что известно о Сергее Лысаке

Лысак участвовал в 2014-2015 и 2017 годах в АТО.

Работал начальником УСБУ в Житомирской области с мая 2020 года по июль 2022 года.

В марте 2022 года получил звание бригадный генерал.

С июля 2022 года по февраль 2023 года был начальником УСБУ на Днепропетровщине.

В 2023 году был назначен указом Президента главой Днепропетровской ОВА.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщал, что в ближайшее время он назначит руководителя Одесской военной администрации.

Контекст

14 октября мэру Одессы Геннадию Труханову по материалам Службы безопасности Украины прекращено гражданство Украины.

Геннадий Труханов заявлял, что не имеет российского гражданства. Он добавил, что готовит иски в суды Украины и Европейский суд по правам человека.

Юлия Шрамко

