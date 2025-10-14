Зеленський: Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку, це можна зробити у форматі військової адміністрації
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив про плани створення міської військової адміністрації в Одесі. Керівника адміністрації буде призначено найближчим часом для посилення захисту та підтримки міста.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що планується створення в Одесі міської військової адміністрації, керівник якої буде призначений найближчим часом. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Був сьогодні на доповіді керівник Служби безпеки України Василь Малюк. Я дякую службі за сильну роботу на захист України, на протидію російським агентурним мережам. І також була розмова по ситуації в прифронтових громадах та на півдні нашої держави, зокрема в Одесі. Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства.
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про створення військової адміністрації в Одесі, подану після негоди 30 вересня, в якій загинули 10 людей. Він зазначив, що подання про створення військових адміністрацій не надходило, але доручив перевірити ситуацію.
Комісія з питань громадянства при Президентові України припинила громадянство Геннадія Труханова. Рішення ґрунтується на доказовій базі СБУ та затверджене Указом Президента.