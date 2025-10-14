$41.610.01
Зеленський: Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку, це можна зробити у форматі військової адміністрації

Київ • УНН

 • 778 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про плани створення міської військової адміністрації в Одесі. Керівника адміністрації буде призначено найближчим часом для посилення захисту та підтримки міста.

Зеленський: Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку, це можна зробити у форматі військової адміністрації

Президент України Володимир Зеленський заявив, що планується створення в Одесі міської військової адміністрації, керівник якої буде призначений найближчим часом. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Був сьогодні на доповіді керівник Служби безпеки України Василь Малюк. Я дякую службі за сильну роботу на захист України, на протидію російським агентурним мережам. І також була розмова по ситуації в прифронтових громадах та на півдні нашої держави, зокрема в Одесі. Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом

- сказав Зеленський. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ стосовно осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства.

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про створення військової адміністрації в Одесі, подану після негоди 30 вересня, в якій загинули 10 людей. Він зазначив, що подання про створення військових адміністрацій не надходило, але доручив перевірити ситуацію.

Комісія з питань громадянства при Президентові України припинила громадянство Геннадія Труханова. Рішення ґрунтується на доказовій базі СБУ та затверджене Указом Президента. 

Павло Башинський

Політика
Геннадій Труханов
Василь Малюк
Служба безпеки України
Володимир Зеленський
Україна
Одеса