Зеленський: Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку, це можна зробити у форматі військової адміністрації

Президент України Володимир Зеленський заявив, що планується створення в Одесі міської військової адміністрації, керівник якої буде призначений найближчим часом. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Був сьогодні на доповіді керівник Служби безпеки України Василь Малюк. Я дякую службі за сильну роботу на захист України, на протидію російським агентурним мережам. І також була розмова по ситуації в прифронтових громадах та на півдні нашої держави, зокрема в Одесі. Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом