Зеленский: Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки, это можно сделать в формате военной администрации
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах создания городской военной администрации в Одессе. Руководитель администрации будет назначен в ближайшее время для усиления защиты и поддержки города.
Подробности
Был сегодня на докладе руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк. Я благодарю службу за сильную работу в защиту Украины, в противодействие российским агентурным сетям. И также был разговор по ситуации в прифронтовых общинах и на юге нашего государства, в частности в Одессе. Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации. Слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без должного ответа. Все эффективные решения будут приняты. Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства.
Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о создании военной администрации в Одессе, поданную после непогоды 30 сентября, в которой погибли 10 человек. Он отметил, что представление о создании военных администраций не поступало, но поручил проверить ситуацию.
Комиссия по вопросам гражданства при Президенте Украины прекратила гражданство Геннадия Труханова. Решение основывается на доказательной базе СБУ и утверждено Указом Президента.