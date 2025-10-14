Мер Одеси Труханов заперечує російське громадянство та готує позов до ЄСПЛ
Київ • УНН
Мер Одеси Геннадій Труханов заперечує наявність російського громадянства, заявляючи про відсутність фізичної присутності в рф для його отримання. Він готує позови до українських судів та ЄСПЛ, посилаючись на перевірку СБУ у 2022 році, яка не виявила російських паспортів.
Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має російського громадянства. Він додав, що готує позови до судів України та Європейського суду з прав людини, пише УНН з посиланням на "Суспільне".
У мене з'явилися докази того, що я не міг ні фізично, ні юридично отримати паспорт громадянина російської федерації. Для цього я мав бути фізично присутній в росії. Я не виїжджав, про це свідчать мої перетини кордону 2015-2016 роки
Мер Одеси нагадав, що у 2022 році Зеленський доручив СБУ перевірити інформацію про його російське громадянство. Він додав, що тоді не було знайдено ніяких російських паспортів.
У 2022 році Президент Володимир Олександрович Зеленський прийняв до розгляду таку ж петицію, що в мене нібито є російське громадянство. Доручив СБУ в 22-му році перевірити всім відповідним службам. В 22-му році не знайшли в мене ні російського громадянства, ні паспортів
Він повідомив, що буде захищати свої права в суді. У разі необхідності він готовий звернутися до Європейського суду з прав людини.
На жаль, вийшло, як вийшло. Тому я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини… Це край вже такого, знаєте, свавілля, якого не може бути
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства. Про це глава держави повідомив після наради щодо безпекової ситуації в деяких регіонах.
Підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб - підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав
Водночас у національному телемарафоні з посиланням на власні джерела повідомили, що йдеться про наступних осіб:
• Геннадій Труханов - міський голова Одеси;
• Сергій Полунін - артист балету, що народився в Україні, але підтримав російську агресію;
• Олег Царьов - колишній народний депутат від "Партії Регіонів", який в 2014 році став одним з лідерів сепаратистів і проти якого відкрито провадження за державну зраду.
