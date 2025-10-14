$41.610.01
Ексклюзив
15:21 • 558 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
15:17 • 1496 перегляди
США завтра зроблять важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
15:00 • 2984 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
13:31 • 13720 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 12678 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 19131 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 12784 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
11:53 • 18930 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 11384 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 10460 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Мер Одеси Труханов заперечує російське громадянство та готує позов до ЄСПЛ

Київ • УНН

 • 1030 перегляди

Мер Одеси Геннадій Труханов заперечує наявність російського громадянства, заявляючи про відсутність фізичної присутності в рф для його отримання. Він готує позови до українських судів та ЄСПЛ, посилаючись на перевірку СБУ у 2022 році, яка не виявила російських паспортів.

Мер Одеси Труханов заперечує російське громадянство та готує позов до ЄСПЛ

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має російського громадянства. Він додав, що готує позови до судів України та Європейського суду з прав людини, пише УНН з посиланням на "Суспільне".

У мене з'явилися докази того, що я не міг ні фізично, ні юридично отримати паспорт громадянина російської федерації. Для цього я мав бути фізично присутній в росії. Я не виїжджав, про це свідчать мої перетини кордону 2015-2016 роки 

- наголосив Труханов.

Мер Одеси нагадав, що у 2022 році Зеленський доручив СБУ перевірити інформацію про його російське громадянство. Він додав, що тоді не було знайдено ніяких російських паспортів.

У 2022 році Президент Володимир Олександрович Зеленський прийняв до розгляду таку ж петицію, що в мене нібито є російське громадянство. Доручив СБУ в 22-му році перевірити всім відповідним службам. В 22-му році не знайшли в мене ні російського громадянства, ні паспортів 

- заявив Труханов.

Він повідомив, що буде захищати свої права в суді. У разі необхідності він готовий звернутися до Європейського суду з прав людини.

На жаль, вийшло, як вийшло. Тому я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини… Це край вже такого, знаєте, свавілля, якого не може бути 

- заявив Труханов.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо осіб, у яких підтверджена наявність російського громадянства. Про це глава держави повідомив після наради щодо безпекової ситуації в деяких регіонах.

Підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб - підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав 

- йдеться в заяві Зеленського.

Водночас у національному телемарафоні з посиланням на власні джерела повідомили, що йдеться про наступних осіб:

• Геннадій Труханов - міський голова Одеси;

• Сергій Полунін - артист балету, що народився в Україні, але підтримав російську агресію;

• Олег Царьов - колишній народний депутат від "Партії Регіонів", який в 2014 році став одним з лідерів сепаратистів і проти якого відкрито провадження за державну зраду.

Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси14.10.25, 16:31 • 13720 переглядiв

