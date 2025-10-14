Мер Одеси Труханов заперечує російське громадянство та готує позов до ЄСПЛ

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що не має російського громадянства. Він додав, що готує позови до судів України та Європейського суду з прав людини, пише УНН з посиланням на "Суспільне".

У мене з'явилися докази того, що я не міг ні фізично, ні юридично отримати паспорт громадянина російської федерації. Для цього я мав бути фізично присутній в росії. Я не виїжджав, про це свідчать мої перетини кордону 2015-2016 роки