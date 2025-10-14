$41.610.01
Мэр Одессы Труханов отрицает российское гражданство и готовит иск в ЕСПЧ

Киев • УНН

 • 930 просмотра

Мэр Одессы Геннадий Труханов отрицает наличие российского гражданства, заявляя об отсутствии физического присутствия в рф для его получения. Он готовит иски в украинские суды и ЕСПЧ, ссылаясь на проверку СБУ в 2022 году, которая не выявила российских паспортов.

Мэр Одессы Труханов отрицает российское гражданство и готовит иск в ЕСПЧ

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что не имеет российского гражданства. Он добавил, что готовит иски в суды Украины и Европейский суд по правам человека, пишет УНН со ссылкой на "Суспільне".

У меня появились доказательства того, что я не мог ни физически, ни юридически получить паспорт гражданина российской федерации. Для этого я должен был физически присутствовать в россии. Я не выезжал, об этом свидетельствуют мои пересечения границы 2015-2016 годы 

- подчеркнул Труханов.

Мэр Одессы напомнил, что в 2022 году Зеленский поручил СБУ проверить информацию о его российском гражданстве. Он добавил, что тогда не было найдено никаких российских паспортов.

В 2022 году Президент Владимир Александрович Зеленский принял к рассмотрению такую же петицию, что у меня якобы есть российское гражданство. Поручил СБУ в 22-м году проверить всем соответствующим службам. В 22-м году не нашли у меня ни российского гражданства, ни паспортов 

- заявил Труханов.

Он сообщил, что будет защищать свои права в суде. В случае необходимости он готов обратиться в Европейский суд по правам человека.

К сожалению, получилось, как получилось. Поэтому я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека… Это край уже такого, знаете, произвола, которого не может быть 

- заявил Труханов.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства. Об этом глава государства сообщил после совещания по ситуации с безопасностью в некоторых регионах.

Подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц - подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал 

- говорится в заявлении Зеленского.

В то же время в национальном телемарафоне со ссылкой на собственные источники сообщили, что речь идет о следующих лицах:

• Геннадий Труханов - мэр Одессы;

• Сергей Полунин - артист балета, родившийся в Украине, но поддержавший российскую агрессию;

• Олег Царев - бывший народный депутат от "Партии Регионов", который в 2014 году стал одним из лидеров сепаратистов и против которого открыто производство за государственную измену.

Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы14.10.25, 16:31 • 12445 просмотров

