Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы

Киев • УНН

 • 1650 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова. Ранее СМИ и активисты неоднократно публиковали информацию о возможном двойном гражданстве Труханова, включая российское.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова, сообщили в национальном телемарафоне со ссылкой на собственные источники. Что известно о Труханове - рассказывает УНН.

Труханов родился 17 января 1965 года в Одессе. С 1982 по 1986 год учился в Одесском высшем артиллерийском командном училище, по окончании которого получил звание лейтенанта и специальность инженера по ремонту и эксплуатации автомобильной техники.

С 2002 по 2006 год учился в Киевском национальном университете внутренних дел, где получил квалификацию "юрист".

В 2013 году завершил обучение в Одесском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Трудовую деятельность начал в 1986 году. Тогда же проходил военную службу в Северо-Кавказском военном округе Вооруженных Сил СССР.

С 1992 по 1993 год – начальник охраны малого научно-производственного предприятия "Минимакс".

С 1993 по 1996 год – директор охранной фирмы "Капитан и Ко".

С 2001 по 2002 год – советник Генерального директора по вопросам безопасности предприятия с иностранными инвестициями "Лукойл – Украина".

С 2002 по 2003 год – помощник представителя президента открытого акционерного общества "Лукойл" в Украине по вопросам безопасности.

С 2004 по 2007 год – советник, помощник-консультант в аппарате Верховной Рады Украины.

С 2007 по 2008 год – советник директора по вопросам связей с государственными органами и общественностью в частном предприятии "Укртрансконтейнер".

С 2008 по 2011 год – главный специалист отдела по работе с регионами Департамента по работе с ветеранами Государственного комитета Украины по делам ветеранов.

С марта 2012 года по ноябрь 2012 года - заместитель генерального директора по работе с клиентами ООО "Бруклин-Киев".

В 2012 году Труханов был избран народным депутатом. 25 мая 2014 года на внеочередных выборах городских голов был избран на должность Одесского городского головы.

27 октября 2015 года по результатам очередных выборов городских голов во второй раз избран Одесским городским головой.

По результатам выборов 2020 года в третий раз избран Одесским городским головой.

Именно в 2014 году появились подозрения относительно возможного двойного гражданства Геннадия Труханова. 

Тогда СМИ опубликовали материал, где говорилось, что Труханов якобы имеет паспорт гражданина России с пропиской в Сергиевом Посаде, полученный в 2003 году. 

Сам он назвал документ подделкой и заявил, что это политическая атака конкурентов.

В 2016 году в "Панамских документах" Труханова упоминали как гражданина РФ, связанного с оффшорными компаниями. СБУ тогда инициировала проверку, однако прямых доказательств не нашла.

Позже прокуратура предполагала, что мэр может иметь паспорт России или Греции, но Труханов заявил в суде, что он – гражданин только Украины. В 2019 году стало известно, что Труханов обращался в российский суд с иском о признании российского паспорта недействительным, который суд удовлетворил.

2023 год: в разговоре с Радио Свобода мэр назвал все заявления о двойном гражданстве "политическими играми".

Активист Сергей Стерненко в 2024 году заявил, что располагает данными о действующем российском гражданстве Труханова, но отказался раскрыть источники. Сам мэр вновь назвал эти обвинения безосновательными.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ относительно лиц, у которых подтверждено наличие российского гражданства. 

Павел Башинский

