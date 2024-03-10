росія збільшила витрати на інформаційну війну проти України - представник ЗСУ
Київ • УНН
Цього року росія виділила рекордне фінансування на інформаційну війну та операції проти України, включаючи дезінформаційні кампанії, замовні статті та зусилля, спрямовані на недопущення отримання Україною зброї.
російська влада цьогоріч витратить рекордні обсяги грошей на проведення інформаційної війни проти України. Про це в ефірі каналу "Ми-Україна" розповів головний спеціаліст Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ Тарас Дзюба, передає УНН.
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Він зазначив, що від початку цього року ЗСУ відмічають активізацію дій на фронті, різке збільшення авіаційних, ракетних та артилерійських ударів по нашій території, які йдуть практично по всьому прикордонню. Окрім цього, росія активізувала і атаки на інформаційному фронті.
Вони ще дещо зробили: на цей рік в російському бюджеті закладена рекордна сума грошей саме на інформаційну війну, на інформаційні операції. Це не тільки шпигуни, це розповсюдження дезінформації, замовні статті у провідних світових видання, проведення конференцій-семінарів просування проєктів "руського міра"
Також помічено нарощування підривної діяльності, такої як саботаж, диверсії та залякування, в країнах-партнерах України. Відмічається і суттєве збільшення зусиль, спрямованих на те, щоб Київ не отримав будь-якої серйозної зброї, яка оперативно могла б змінити ситуацію на фронту. Дзюба уточнив, що все це проводиться разом в рамках єдиної стратегії, яку росіяни обрали на цей рік.
Україна готується до російських дезінформаційних атак на Зеленського - Bloomberg03.03.24, 18:37 • 34581 перегляд