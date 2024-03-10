россия увеличила расходы на информационную войну против Украины - представитель ВСУ
Киев • УНН
В этом году россия выделила рекордное финансирование на информационную войну и операции против Украины, включая дезинформационные кампании, заказные статьи и усилия, направленные на недопущение получения Украиной оружия.
российские власти в этом году потратят рекордные объемы денег на проведение информационной войны против Украины. Об этом в эфире канала "Мы-Украина" рассказал главный специалист Управления стратегических коммуникаций аппарата Главнокомандующего ВСУ Тарас Дзюба, передает УНН.
Детали
Он отметил, что с начала этого года ВСУ отмечают активизацию действий на фронте, резкое увеличение авиационных, ракетных и артиллерийских ударов по нашей территории, которые идут практически по всему приграничью. Кроме этого, россия активизировала и атаки на информационном фронте.
Они еще кое-что сделали: на этот год в российском бюджете заложена рекордная сумма денег именно на информационную войну, на информационные операции. Это не только шпионы, это распространение дезинформации, заказные статьи в ведущих мировых изданиях, проведение конференций-семинаров по продвижению проектов "русского мира"
Также замечено наращивание подрывной деятельности, такой как саботаж, диверсии и запугивание, в странах-партнерах Украины. Отмечается и существенное увеличение усилий, направленных на то, чтобы Киев не получил какого-либо серьезного оружия, которое оперативно могло бы изменить ситуацию на фронте. Дзюба уточнил, что все это проводится вместе в рамках единой стратегии, которую россияне выбрали на этот год.
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