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Украина готовится к российским дезинформационным атакам на Зеленского - Bloomberg

Украина готовится к российским дезинформационным атакам на Зеленского - Bloomberg

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 16:37  •  13290 просмотра

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Украина готовится к спонсируемой кремлем дезинформационной кампании, направленной на подрыв доверия к Президенту Зеленскому с приближением конца его каденции.

Киев готовится к спонсируемой кремлем дезинформационной кампании против президента Владимира Зеленского. россия будет пытаться подорвать доверие к Президенту среди украинского населения, особенно - военных, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН

Детали 

Как отмечается, центральным элементом усилий кремля станет попытка подорвать демократическую легитимность Зеленского в глазах общественности на фоне того, что его пятилетний срок президентства подходит к концу. 

"Это не мнение западных партнеров или, возможно, кого-то внутри Украины - это нарратив и программа российской федерации", - заявил Зеленский в начале этой недели. Он сказал, что разведка стран "Группы семи" получила документы, которые подтверждают план кремля.

Как пишет издание, Зеленский поднял этот вопрос перед группой законодателей на встрече за закрытыми дверями в прошлом месяце, призвав их следить за тем, чтобы "не допустить распространения позиции о легитимности".

В комитете по вопросам разведки при Президенте предупредили об активизации спецоперации рф "Майдан - 3" в ближайшие недели27 февраля 2024, 14:37 • 77528 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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