В комитете по вопросам разведки при Президенте предупредили об активизации спецоперации рф "Майдан - 3" в ближайшие недели
Киев • УНН
Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины предупреждает, что операция России по дестабилизации Украины "Майдан-3" будет усиливаться и будет иметь целью подорвать глобальную поддержку Украины в ближайшие месяцы.
Вражеская спецоперация "Майдан - 3" по дестабилизации ситуации в Украине достигнет своей кульминации в марте-мае этого года. В течение ближайших недель россияне бросят максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов в Украине. Об этом говорится в заявлении комитета по вопросам разведки при Президенте Украины, которое обнародовало ГУР МО Украины, передает УНН.
Через два года после развязывания россией полномасштабной захватнической войны, Украина предстала перед объективной угрозой существования как государства, как нации, как сообщества свободных и равноправных людей
Отмечается, что в условиях сознательного отвлечения мира от войны, руководство рф приступило к реализации плана спланированных диверсионных действий, информационных спецопераций и откровенных провокаций.
Основные направления и цели врага - срыв украинской мобилизации, распространение дезинформации о неспособности Украины одержать победу, создание и распространение фейков об "усталости от Украины" среди наших партнеров и союзников в мире. Глобальная международная цель россиян - уменьшить поддержку нашей страны со стороны проукраинской коалиции в мире, указали в комитете по вопросам разведки.
Цель россиян - деморализовать украинцев, посеять панику среди населения, рассорить всех, в том числе представителей политического руководства страны, гражданского общества.
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Сообщается, что в ноябре прошлого года, в рамках спецоперации "Майдан - 3" на распространение антиукраинских настроений только на платформе Телеграмм россия потратила почти 250 млн долларов. Зато общий бюджет операции составил астрономические 1,5 млрд долларов. Это - самая дорогая "акция" российских спецслужб в истории, отметили в комитете.
Спецоперация "Майдан - 3" достигнет своей кульминации в марте-мае 2024-го года, в течение ближайших недель враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов - как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины
Как сообщается, россияне будут пытаться поставить под сомнение легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений, распространить панические настроения, уныние, искусственно противопоставить гражданских и военных, поссорить нас с нашими союзниками, распространить в обществе всевозможные "теории заговора". Это происходит на фоне публичных заявлений рф о создании новых типов сверхоружия, которое, по мнению россиян, должно было бы обеспечить техническое превосходство рф над Западом на ближайшее десятилетие. Отсюда следует, что сопротивление целям рф в Украине опасно для мира, а потому рф будет подталкивать другие страны к прямому диалогу по Украине без нашего участия.
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Также россияне через собственных агентов влияния в Украине и по всему миру будут делать ставку на организацию различных протестных акций, сознательно дискредитировать процесс обмена военнопленных.
По замыслу врага, на первую половину июня ситуацию в нашем государстве удастся расшатать и тогда, воспользовавшись ситуацией, Украине будет нанесено военное поражение на Востоке, в этом и есть ключевая идея их операции
Учитывая это, представители комитета обращаются к украинскому обществу, международным партнерам и союзникам с призывом усилить совместное сопротивление и всеобъемлющие меры безопасности, особенно в информационном пространстве, для эффективного противодействия глобальным угрозам и вызовам новой мировой гибридной войны. Войны, которую против всего цивилизованного мира сегодня ведет российская федерация и ее преступные союзники.
В комитете по вопросам разведки при Президенте предупредили об активизации спецоперации рф "Майдан - 3" в ближайшие недели
Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины предупреждает, что операция России по дестабилизации Украины "Майдан-3" будет усиливаться и будет иметь целью подорвать глобальную поддержку Украины в ближайшие месяцы.
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