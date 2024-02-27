В комитете по вопросам разведки при Президенте предупредили об активизации спецоперации рф "Майдан - 3" в ближайшие недели

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  101459 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  111668 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
  •  114177 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  136263 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  152135 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  150627 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  152735 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  146512 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  136644 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  150781 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В комитете по вопросам разведки при Президенте предупредили об активизации спецоперации рф "Майдан - 3" в ближайшие недели

В комитете по вопросам разведки при Президенте предупредили об активизации спецоперации рф "Майдан - 3" в ближайшие недели

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 14:37  •  14786 просмотра

Read in English

Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины предупреждает, что операция России по дестабилизации Украины "Майдан-3" будет усиливаться и будет иметь целью подорвать глобальную поддержку Украины в ближайшие месяцы.

Вражеская спецоперация "Майдан - 3" по дестабилизации ситуации в Украине достигнет своей кульминации в марте-мае этого года. В течение ближайших недель россияне бросят максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов в Украине. Об этом говорится в заявлении  комитета по вопросам разведки при Президенте Украины, которое обнародовало ГУР МО Украины, передает УНН

Через два года после развязывания россией полномасштабной захватнической войны, Украина предстала перед объективной угрозой существования как государства, как нации, как сообщества свободных и равноправных людей

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в условиях сознательного отвлечения  мира от войны, руководство рф приступило к реализации плана спланированных диверсионных действий, информационных спецопераций и откровенных провокаций.

Основные направления и цели врага - срыв украинской мобилизации, распространение дезинформации о неспособности Украины одержать победу, создание и распространение фейков об "усталости от Украины" среди наших партнеров и союзников в мире. Глобальная международная цель россиян - уменьшить поддержку нашей страны со стороны проукраинской коалиции в мире, указали в комитете по вопросам разведки. 

Цель россиян - деморализовать украинцев, посеять панику среди населения, рассорить всех, в том числе представителей политического руководства страны, гражданского общества.

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну25 февраля 2024, 15:54 • 128185 просмотров

Сообщается, что в ноябре прошлого года, в рамках спецоперации "Майдан - 3" на распространение антиукраинских настроений только на платформе Телеграмм россия потратила почти 250 млн долларов. Зато общий бюджет операции составил астрономические 1,5 млрд долларов. Это - самая дорогая "акция" российских спецслужб в истории, отметили в комитете. 

Спецоперация "Майдан - 3" достигнет своей кульминации в марте-мае 2024-го года, в течение ближайших недель враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов - как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины

- отметили в комитете.

Как сообщается, россияне будут пытаться поставить под сомнение легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений, распространить панические настроения, уныние, искусственно противопоставить гражданских и военных, поссорить нас с нашими союзниками, распространить в обществе всевозможные "теории заговора". Это происходит на фоне публичных заявлений рф о создании новых типов сверхоружия, которое, по мнению россиян, должно было бы обеспечить техническое превосходство рф над Западом на ближайшее десятилетие. Отсюда следует, что сопротивление целям рф в Украине опасно для мира, а потому рф будет подталкивать другие страны к прямому диалогу по Украине без нашего участия.

россияне проводят операцию "Майдан 3", чтобы попытаться в июне нанести Украине военное поражение - Буданов25 февраля 2024, 15:06 • 24149 просмотров

Также россияне через собственных агентов влияния в Украине и по всему миру будут делать ставку на организацию различных протестных акций, сознательно дискредитировать процесс обмена военнопленных.

По замыслу врага, на первую половину июня ситуацию в нашем государстве удастся расшатать и тогда, воспользовавшись ситуацией, Украине будет нанесено военное поражение на Востоке, в этом и есть ключевая идея их операции

- говорится в сообщении.

Учитывая это, представители комитета обращаются к украинскому обществу, международным партнерам и союзникам с призывом усилить совместное сопротивление и всеобъемлющие меры безопасности, особенно в информационном пространстве, для эффективного противодействия глобальным угрозам и вызовам новой мировой гибридной войны. Войны, которую против всего цивилизованного мира сегодня ведет российская федерация и ее преступные союзники. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаПолитикаКиев
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
ukrainaУкраина
У комітеті з питань розвідки при Президентові попередили про активізацію спецоперації рф "Майдан - 3" в найближчі тижні
Presidential Intelligence Committee warns of intensification of Russian special operation "Maidan-3" in the coming weeks
Новости по теме

В комитете по вопросам разведки при Президенте предупредили об активизации спецоперации рф "Майдан - 3" в ближайшие недели

Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины предупреждает, что операция России по дестабилизации Украины "Майдан-3" будет усиливаться и будет иметь целью подорвать глобальную поддержку Украины в ближайшие месяцы.

Война •   •  14786 просмотра
В комитете по вопросам разведки при Президенте предупредили об активизации спецоперации рф "Майдан - 3" в ближайшие недели

Латвия продлила ограничения на въезд для граждан россии еще на год

Латвия продлевает ограничения на въезд для граждан россии еще на один год из-за продолжающейся военной агрессии рф в Украине, что представляет угрозу для внутренней безопасности Латвии.

Политика •   •  11700 просмотра
Латвия продлила ограничения на въезд для граждан россии еще на год

Глава МИД Польши призвал возобновить ограничения ЕС на импорт украинского продовольствия

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европейский Союз должен возобновить торговые ограничения на импорт украинских продуктов питания, чтобы спасти польских фермеров.

Экономика •   •  12322 просмотра
Глава МИД Польши призвал возобновить ограничения ЕС на импорт украинского продовольствия

Украина закладывает основу для внедрения европейского е-кошелька: правительство приняло постановление

Украинское правительство приняло постановление о развитии электронной идентификации, чтобы позволить украинцам пользоваться электронными документами в ЕС и заложить основу для будущего европейского цифрового кошелька.

Политика •   •  10152 просмотра
Украина закладывает основу для внедрения европейского е-кошелька: правительство приняло постановление

На Бахмутском направлении продолжаются жесткие бои, враг активно пытается "сунуть" в направлении Часового Яра - Евлаш

Противник активно пытается продвинуться к Часов Яру на Бахмутском направлении, используя резервы, такие как подразделения "Штурм Z", "Штурм V" и "Ахмат", но получает отпор украинских сил и теряет более 60% техники.

Война •   •  11574 просмотра
На Бахмутском направлении продолжаются жесткие бои, враг активно пытается "сунуть" в направлении Часового Яра - Евлаш

"Чтобы никто не сомневался": командующий ВС ВСУ показал фото горящей российской "сушки"

Командующий Воздушных сил ВС Украины показал фото горящей российской "сушки".

Война •   •  13024 просмотра
"Чтобы никто не сомневался": командующий ВС ВСУ показал фото горящей российской "сушки"

Враг продолжает давить на позиции ВСУ, используя резервы, авиацию и всю имеющуюся линейку вооружения - Евлаш

Противник продолжает оказывать мощное давление на украинские позиции на востоке Украины, используя резервы, авиацию, артиллерию, беспилотники и даже маскировку. Несмотря на это за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 275 российских военных, уничтожили 73 единицы военной техники и 59 беспилотников.

Война •   •  12712 просмотра
Враг продолжает давить на позиции ВСУ, используя резервы, авиацию и всю имеющуюся линейку вооружения - Евлаш

Макрон анонсировал дебаты и голосование в парламенте по гарантиям безопасности Украине

Макрон попросил французское правительство провести дебаты и голосование в парламенте по двустороннему соглашению о безопасности, подписанному с Украиной 16 февраля, чтобы гарантировать долгосрочную военную и гражданскую поддержку.

Война •   •  13116 просмотра
Макрон анонсировал дебаты и голосование в парламенте по гарантиям безопасности Украине

ВСУ отошли от небольших сел Степное и Северное под Авдеевкой - представитель ОСУВ "Таврия"

Украинские войска отошли от двух небольших сел вблизи Авдеевки, сообщил Дмитрий Лиховий.

Война •   •  12571 просмотра
ВСУ отошли от небольших сел Степное и Северное под Авдеевкой - представитель ОСУВ "Таврия"

Литва угрожает, что НАТО "нейтрализует" калининград в случае агрессии со стороны с рф

Посол Литвы заявил, что если россия решится бросить вызов НАТО, то войска Альянса, прежде всего, нейтрализуют российский калининград.

Политика •   •  12448 просмотра
Литва угрожает, что НАТО "нейтрализует" калининград в случае агрессии со стороны с рф