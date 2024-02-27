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У комітеті з питань розвідки при Президентові попередили про активізацію спецоперації рф "Майдан - 3" в найближчі тижні

Київ • УНН

 • 79472 перегляди

Комітет з питань розвідки при Президентові України попереджає, що операція росії з дестабілізації України "Майдан-3" буде посилюватися і матиме на меті підірвати глобальну підтримку України в найближчі місяці.

У комітеті з питань розвідки при Президентові попередили про активізацію спецоперації рф "Майдан - 3" в найближчі тижні

Ворожа спецоперація "Майдан - 3" з дестабілізації ситуації в Україні досягне власної кульмінації у березні-травні цього року. Протягом найближчих тижнів росіяни кинуть максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів в Україні. Про це йдеться у заяві  комітету з питань розвідки при Президентові України, яку оприлюднило ГУР МО України, передає УНН

Через два роки після розв’язання росією повномасштабної загарбницької війни, Україна постала перед об’єктивною загрозою існування як держави, як нації, як спільноти вільних та рівноправних людей

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в умовах свідомого відволікання  світу від війни, керівництво рф вдалося до реалізації плану спланованих диверсійних дій, інформаційних спецоперацій та відвертих провокацій.

Основні напрямки та цілі ворога – зрив української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, створення та розповсюдження фейків про "втому від України" серед наших партнерів і союзників у Світі. Глобальна міжнародна ціль росіян – зменшити підтримку нашої країни з боку проукраїнської коаліції у світі, вказали у комітеті з питань розвідки. 

Мета росіян – деморалізувати українців, посіяти паніку серед населення, розсварити усіх, в тому числі представників політичного керівництва країни, громадянського суспільства.

Зеленський про можливість перемовин з путіним: ми запропонуємо майданчик, на якому він зможе погодитись, що програв цю війну25.02.24, 17:54 • 128524 перегляди

Повідомляється, що у листопаді минулого року, в рамках спецоперації "Майдан - 3" на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі Телеграм росія витратила майже 250 млн доларів. Натомість загальний бюджет операції склав астрономічні 1,5 млрд доларів. Це – найдорожча "акція" російських спецслужб в історії, зауважили в комітеті. 

Спецоперація "Майдан - 3" досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року, протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів – як всередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України

- наголосили в комітеті.

Як повідомляється, росіяни намагатимуться поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових, посварити нас з нашими союзниками, розповсюдити в суспільстві усілякі "теорії змови". Це відбувається на фоні публічних заяв рф про створення нових типів надзброї, яка, на думку росіян, мала би забезпечити технічну перевагу рф над Заходом на найближче десятиріччя. Звідси випливає, що спротив цілям рф в Україні є небезпечним для світу, а тому рф буде підштовхувати інші країни до прямого діалогу щодо України без нашої участі.

росіяни проводять операцію “Майдан 3”, щоб спробувати в червні завдати Україні військової поразки - Буданов 25.02.24, 17:06 • 26410 переглядiв

Також росіяни через власних агентів впливу в Україні та по всьому світу робитимуть ставку на організацію різноманітних протестних акцій, свідомо дискредитуватимуть процес обміну військовополонених.

За задумом ворога, на першу половину червня ситуацію в нашій державі вдасться розхитати і тоді, скориставшись ситуацією, Україні буде нанесено військову поразку на Сході, в цьому і є ключова ідея їх операції

- йдеться у повідомленні.

З огляду це представники комітету звертаються до українського суспільства, міжнародних партнерів та союзників із закликом посилити спільний опір та всеохопні безпекові заходи, особливо в інформаційному просторі, задля ефективної протидії глобальним загрозам та викликам нової світової гібридної війни. Війни, яку проти всього цивілізованого світу сьогодні веде російська федерація та її злочинні союзники. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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