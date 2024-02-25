Зеленський про можливість перемовин з путіним: ми запропонуємо майданчик, на якому він зможе погодитись, що програв цю війну

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання про можливість переговорів з російським диктатором Володимиром путіним, заявив, що тому буде запропонований майданчик на якому він зможе визнати, що програв цю війну, передає кореспондент УНН.

А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? А тому питання в юридичній, і політичній площині. Ми запропонуємо майданчик на якому він може погодитись з тим, що він програв цю війну чи це була велика помилка, яка для нас і всього демократичного світу є трагедією і тому повинна бути справедливість у цьому питанні,