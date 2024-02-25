Зеленський про можливість перемовин з путіним: ми запропонуємо майданчик, на якому він зможе погодитись, що програв цю війну
Київ • УНН
Зеленський заявив, що Україна запропонує путіну платформу для того, щоб він визнав, що програв війну, або що це була велика помилка і має бути відновлена справедливість.
Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання про можливість переговорів з російським диктатором Володимиром путіним, заявив, що тому буде запропонований майданчик на якому він зможе визнати, що програв цю війну, передає кореспондент УНН.
А можна говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? А тому питання в юридичній, і політичній площині. Ми запропонуємо майданчик на якому він може погодитись з тим, що він програв цю війну чи це була велика помилка, яка для нас і всього демократичного світу є трагедією і тому повинна бути справедливість у цьому питанні,
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Президент переконаний, що Україна не програє у цій війні.
У нас немає альтернативи, немає можливості програти. Що таке, якщо Україна програє? Нас не буде,
Він також додав, що путін бачить себе при владі у рф до 2030 року – "А ми б хотіли покінчити з ним раніше".
Крім того, Зеленський, говорячи про проведення першого Глобального саміту миру, зауважив, що на цьому майданчику буде напрацьований документ для встановлення справедливого миру і цей документ планується передати рф.
Що важливо, Зеленський знову наголосив, щодо неможливості будувати шлях до миру на ініціативах, що пропонують інші країни, окрім власне української ініціативи.
У цій війні загинула 31 тисяча українських військових - Зеленський25.02.24, 17:37 • 114650 переглядiв